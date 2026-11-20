Fudbaleri Crvene zvezde će sutra od 14 časova na stadionu „Rajko Mitić“ dočekati ekipu Radnika iz Surdulice u okviru 16. kola Superlige Srbije. Uoči sutrašnjeg susreta, na pitanja medija odgovarao je šef stručnog štaba crveno-belih Albert Rijera.

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Rijera se najpre osvrnuo na zdravstveni bilten ekipe.

– Imam dobre i loše vesti. Počeću od loših, a zatim ću preći na dobre. Loša vest je da i nakon reprezentativne pauze i dalje imamo veliki broj povređenih igrača. Od ranije, Bamba još uvek nije na raspolaganju. Elšnik će, po svemu sudeći, propustiti još naredne dve ili tri utakmice. Tu su i Ristić i Lukasen, koji se još nisu oporavili od svojih povreda. Čam je i dalje van stroja, a zbog problema sa pubisom ni on se ne oseća najbolje. Imamo i Kataija, koji je trenutno povređen i još ne znamo kada će moći da se vrati na teren. Avdić je takođe i dalje van terena, ali, kao što sam već rekao, napreduje na treninzima. Uskoro će početi da radi određene vežbe sa prvim timom. Poslednji na spisku je Arnautović. Od utorka ove nedelje je bolestan. Ni danas se nije osećao dobro, imao je temperaturu i još uvek je kod kuće, gde se odmara. Zbog toga neće biti spreman za ovu utakmicu. To su loše vesti. To svakako nije ono što želimo, ali neke situacije su posledica velikog broja utakmica. Igramo na svaka tri ili četiri dana. Za neke druge stvari siguran sam da možemo bolje da reagujemo kao stručni štab, odnosno medicinski tim. Pre svega, moramo na vreme da znamo šta se dešava. U ovom trenutku imamo veliki broj povređenih igrača, ali to je realnost. Ipak, želim da razmišljam pozitivno i da se usredsredim na rešenja. A rešenje je da imamo dovoljno igrača za sutrašnju utakmicu. Siguran sam da ćemo odigrati dobru utakmicu.

Dobra vest je da, otkako sam ovde, osećam da smo u najboljem trenutku kada je reč o odnosu između stručnog štaba i igrača. Oseća se povezanost. Sve se bolje upoznajemo. Kao što volim da kažem, prvo upoznajemo čoveka, a tek onda fudbalera. Tako je mnogo lakše sarađivati. Zaista smo srećni. Trenutno imamo fantastičnu povezanost. Ponekad, kada je reč o pojedinim igračima, jedino što nedostaje jeste to što bi neki od njih želeli da igraju više, da dobiju veću minutažu. Ali ne mogu da igraju svi. Ne mogu da koristim 20 igrača istovremeno. Moram da biram i donosim odluke. Sve ostalo je na fantastičnom nivou – atmosfera, osećaj u ekipi i međusobna povezanost. Trenutno se veoma dobro poznajemo i, kao što sam rekao, ovo je najbolji period otkako sam došao – rekao je Rijera.

Govorio je šef stručnog štaba Zvezde i o motivaciji pred sutrašnji duel sa Radnikom.

– Ne bih želeo da koristim tu reč, ali svakako postoji motivacija. Motivisani smo da pobedimo ekipu protiv koje smo u poslednje dve utakmice igrali nerešeno, a i ranije smo odigrali još jednu utakmicu 0:0. Radnik je ekipa koja ne prima mnogo golova, dobro se brani i igra veoma kompaktno. Pokušaće da nam otežaju posao, a to za nas predstavlja dodatnu motivaciju. Spremni smo da unapredimo igru, posebno ritam u poslednjoj trećini terena, u odnosu na prethodne utakmice protiv njih. Mislim da nam je tada nedostajalo intenziteta u završnoj fazi napada, gde je bio potreban bolji protok lopte. U prvoj i drugoj zoni bio sam veoma zadovoljan načinom na koji smo igrali protiv Radnika. Sutrašnja utakmica je prilika da osvojimo tri boda i pokažemo da ekipa napreduje.

Analizirao je potom strateg crveno-belih stil igre protivnika.

– To je ekipa koja igra veoma čvrsto, zatvara prostor i dobro se brani kao tim. Osećaju se komforno čak i kada moraju da se brane veoma nisko. Na nama je da pokušamo da zatvorimo njihove linije dodavanja, nateramo ih da se kreću i pronađemo rešenja za njihovu odbranu. Kao što sam rekao, ove nedelje smo veoma dobro trenirali i pripremili se za protivnika koji će pokušati da zatvori veliki deo prostora u sredini terena. Ipak, imamo rešenja za takvu igru.

Osvrnuo se Rijera i na rad tokom reprezentativne pauze.

– Kada je reprezentativna pauza, nije baš tačno da imate više vremena za rad. Na kraju ostanete bez 12, 13, 14 ili 15 igrača, tako da možete da radite samo sa osam ili deset fudbalera. Ipak, i tokom tog perioda možete da radite određene stvari. Igrači su se vratili u četvrtak. Već juče smo radili zajedno, a isto smo učinili i danas. Dakle, imali smo dva zajednička treninga, što je bilo dovoljno da implementiramo plan za ovu utakmicu. Pre toga smo na početku radili veoma intenzivno. Predstavio sam im veliki broj taktičkih principa, gotovo sve ideje na kojima želimo da radimo. Sada je više reč o podsećanju na te ideje i njihovom osvežavanju. Podsećamo se stvari koje smo već radili, a koje su bile dobre u prethodnim utakmicama. Posebno protiv Vojvodine, kada smo dobro izgledali i u timskoj odbrani i u igri sa loptom. Dakle, potrebno je da obnovimo te ideje i nastavimo da ih primenjujemo. Ono što radimo manje dobro, to moramo da uvežbavamo, a ono što radimo dobro, treba da osvežimo i nastavimo da radimo na isti način.

Za kraj, šef stručnog štaba prokomentarisao je i produžetak ugovora Radeta Krunića.

– Mislim da ne moram mnogo da govorim o Kruniću kao igraču, jer svi znaju kakav je igrač, ali želeo bih da govorim o njemu kao osobi i o tome šta predstavlja za našu grupu. On je profesionalac, dobar čovek, odličan saigrač, posvećen i odgovoran. Ima sve karakteristike koje jedan trener želi da vidi kod igrača u svojoj ekipi. Posebno cenim takve igrače, jer mi je na prvom mestu kakav je ko čovek. Rade je fantastična osoba. Iako ima 33 godine i mnogo toga zna o fudbalu, svestan je da još uvek može da uči. Spreman je da sluša, da radi i da pomaže saigračima. Jedino zbog čega sam malo „razočaran“ jeste to što je produžio ugovor na samo dve godine, a ne na deset. Rekao sam klubu da bih voleo da mu ponudimo ugovor na još više godina. Međutim, posle 30. godine je svuda u svetu uobičajeno da se ugovori potpisuju na godinu plus godinu ili na dve godine, jer on ima 33 godine. Ipak, s obzirom na to koliko vodi računa o svom telu i kako radi, siguran sam da Rade može da igra do 40. godine. Veoma sam srećan zbog toga. Moramo da zadržimo naše najbolje igrače. Ali, kao što volim da kažem, nije važno samo kakav je neko fudbaler već i kakav je čovek. Verujem da velike grupe mogu da budu veoma uspešne upravo zahvaljujući takvim ljudima. Rade je jedan od njih – zaključio je Rijera.