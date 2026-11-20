EVROPSKA unija je prvi put od 2024. godine izdvojila sredstva za nove ugovore o nabavci oružja za Ukrajinu iz Evropskog mirovnog fonda, u ukupnom iznosu od milijardu evra, objavio je Savet Evropske unije.

Iryna Rybakova/Tanjug/AP

„Savet EU je odobrio dve odluke koje će omogućiti dodelu nove vojne pomoći Ukrajini iz Evropskog mirovnog fonda, u ukupnom iznosu od milijardu evra, za zajedničku nabavku dronova, sistema protivvazdušne odbrane, municije, sistema za elektronsko ratovanje i radara“, navodi se u saopštenju.

Očekuje se da će ovo oružje biti isporučeno u zonu borbenih dejstava do kraja 2027. godine.

(Sputnjik)