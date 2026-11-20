BRISEL RATUJE PREKO FONDA ZA MIR: EU izdvojila milijardu evra za kupovinu oružja Kijevu
EVROPSKA unija je prvi put od 2024. godine izdvojila sredstva za nove ugovore o nabavci oružja za Ukrajinu iz Evropskog mirovnog fonda, u ukupnom iznosu od milijardu evra, objavio je Savet Evropske unije.
„Savet EU je odobrio dve odluke koje će omogućiti dodelu nove vojne pomoći Ukrajini iz Evropskog mirovnog fonda, u ukupnom iznosu od milijardu evra, za zajedničku nabavku dronova, sistema protivvazdušne odbrane, municije, sistema za elektronsko ratovanje i radara“, navodi se u saopštenju.
Očekuje se da će ovo oružje biti isporučeno u zonu borbenih dejstava do kraja 2027. godine.
(Sputnjik)
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