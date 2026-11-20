ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa objaviće danas najnoviji paket vladinih dokumenata i snimaka o neidentifikovanim letećim objektima (NLO), piše "Dejli mejl"

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Taj medij tvrdi da će Ministarstvo rata objaviti oko 40 dokumenata i tri video-snimka, među kojima se izdvaja snimak sa Bliskog istoka iz 2020. godine na kojem objekat preleće preko pramca ratnog broda.

Među spisima se nalazi i prvi potpuni primerak izveštaja iz 1953. godine inženjera Klarensa, konstruktora aviona U-2 i SR-71.

Džonson je u izveštaju naveo da je crni, eliptični objekat nepomično lebdeo zapadno od njegovog ranča u Kaliforniji najmanje tri minuta, a zatim velikom brzinom nestao, preneo je "Dejli mejl" koji je imao uvid u dokumenta.

Ratno vazduhoplovstvo je taj slučaj odbacilo, dok je CIA u dokumentima iz avgusta 1952. godine upozoravala da bi javno saznanje o interesovanju agencije za leteće tanjire moglo dodatno da pojača zabrinutost javnosti.

Mnogi od ovih spisa odnose se na ranč Skinvoker, koji je milijarder iz Las Vegasa Robert Bigelou kupio 1996. godine za oko 200.000 dolara nakon ranijih izveštaja o neobičnim pojavama, a o kojem je 2005. godine objavljena i knjiga.

Taj tekst privukao je pažnju naučnika Odbrambene obaveštajne agencije Džejmsa Lakackog, koji je 2007. posetio ranč i kasnije naveo da je u kuhinji video lebdeći objekat.

Ovo je osmi paket dokumenata otkako je Ministarstvo rata u maju pokrenulo NLO arhivu, čime je broj objavljenih spisa premašio 500, a nadležni najavljuju nove objave po nalogu Donalda Trampa, dok pregledaju desetine miliona dokumenata.