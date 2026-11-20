U Francuskoj su nastavljeni protesti, izlaskom penzionera na ulice.

Foto: Goran Čvorović

U Parizu je održana nacionalna manifestacija protiv smanjenja kupovne moći, mera štednje i ugrožavanja stečenih prava. Učesnici iz različitih krajeva zemlje, od kojih su mnogi juče organizovano doputovali autobusima. Okupili su se kod železničke stanice Monparnas, odakle je povorka krenula prema Trgu Invalidi. Organizatori su očekivali 30.000 demonstranata.

Okupljeni su zahtevali usklađivanje penzija s inflacijom, nadoknadu gubitka kupovne moći od 2017. godine, očuvanje poreskih olakšica i bolju zdravstvenu zaštitu. Sindikati insistiraju i da najniža penzija za pun radni staž ne bude manja od minimalne plate, kao i da se penzije ubuduće usklađuju s rastom zarada.

Protest je održan dan pošto je Senat usvojio svoju verziju budžeta socijalnog osiguranja za sledeću godinu, prethodno odbacivši predloženo zamrzavanje dela penzija. Međutim, otvoreno je i pitanje ukidanja poreskog odbitka od deset odsto na penzije, što je dodatno podstaklo nezadovoljstvo. Sindikati upozoravaju da bi zbog predloženih mera penzioneri mogli da izgube ukupno 5,5 milijardi evra.

Ispred Senata je za juče bilo zakazano i okupljanje sindikata koji se protive predlogu zakona o pretpostavci legitimne odbrane za policajce prilikom upotrebe sile. Kritičari smatraju da bi takva odredba mogla da dovede do zloupotreba.

U pariskom predgrađu Obervilije ispred jednog liceja organizovan je i skup podrške učenicima protiv kojih su pokrenuti disciplinski postupci. Slični protesti đaka i nastavnika prethodnih dana održavani su i u Sen Deniju i Stenu, takođe u pariskom predgrađu, zbog represivnih mera i pogoršanja uslova školovanja.