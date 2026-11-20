NEREDI u Francuskoj naneli su značajnu štetu.

Foto: Goran Čvorović

Objavljen je prvi zvanični finansijski bilans štete koja je napravljena tokom demonstracija 17. i 18. oktobra u Francuskoj. Prema podacima federacije francuskih osiguravajućih društava, šteta je procenjena na čak 207 miliona evra, uz 5.280 prijavljenih štetnih slučajeva.

Od toga se 198 miliona odnosi na poslovnu imovinu, 3,5 miliona na privatnu, dok bi šteta na automobilima mogla da dostigne šest miliona evra. Šteta je uporediva s onom tokom nereda 2005. godine ili višenedeljnih i višemesečnih protesta "žutih prsluka" 2018. i 2019. godine, a nastala je u samo dva dana.

Socijalno nezadovoljstvo nastavlja se i narednih dana. Posle današnjeg akcije studenata i omladine protiv mera štednje, što se uklapa u širu evropsku pobunu, za subotu se pripremaju okupljanja protiv skupoće i nova, kao i skup povodom osme godine od nastanka "žutih prsluka“. U Parizu je prijavljena povorka od Bastilje do Trga Konkord, a pristalice pokreta pozvane su i na okupljanja na kružnim tokovima i naplatnim rampama širom zemlje.