SUKOBI NA STUDENTSKIM PROTESTIMA U BEČU: Policija prekinula demonstracije
NA PROTESTU mladih i studenata u Beču danas je došlo do sukoba sa policijom, nakon što su pojedini učesnici demonstracija, prema navodima policije, pokušali nasilno da uđu u zgradu Univerziteta, zbog čega je skup prekinut.
Stotine mladih i studenata izašle su na ulice austrijske prestonice protestujući protiv naoružavanja i zahtevajući veća izdvajanja za obrazovanje, prenosi Krone.
Situacija je eskalirala ispred zgrade Univerziteta u Beču, u blizini trga Šotentor, gde je policija intervenisala u velikom broju.
Demonstranti su, prema navodima medija, vređali policajce i pokušavali da izbegnu policijsku intervenciju.
Lider bečkog ogranka Slobodarske partije Austrije (FPO) Dominik Nep ocenio je da je došlo do potpune eskalacije i naveo da je pokušaj nasilnog ulaska na univerzitet izazvao opsežnu policijsku intervenciju.
On je kritikovao i činjenicu da se incident dogodio u blizini božićnog vašara, gde se nalazio veliki broj porodica i posetilaca.
Protesti su deo šire evropske inicijative pod sloganom "Za našu budućnost, protiv njihovih ratova", koju podržava više od 50 studentskih i omladinskih organizacija i preko 1.000 organizacija civilnog društva.
Učesnici zahtevaju veća ulaganja u obrazovanje, zaštitu životne sredine i dostupnije stanovanje, umesto povećanja vojnih izdataka i militarizacije.
Organizatori su za danas najavili i dodatni protest u 15 časova, koji je trebalo da počne kod trga Kristijan Broda, u blizini Zapadne železničke stanice, a zatim da se nastavi ulicom Mariahilfer do Trga heroja.
Austrijski automobilski klub OAMTC upozorio je na moguće zastoje u saobraćaju u centru Beča.
Protesti mladih najavljeni su i u drugim austrijskim gradovima, uključujući Grac, Linc, Salcburg, Insbruk i Štajr.
Među zahtevima demonstranata je i povećanje budžetskih izdvajanja za obrazovanje. Predstavnica organizacije "Akcija kritičkih učenika" Julija Grajner ocenila je da povećanje ulaganja u naoružanje ne bi smelo da ide na štetu obrazovanja, zdravstva i klimatske politike.
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