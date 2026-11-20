TINEJDŽERI U ITALIJI UKRALI AUTOBUS: Moguće podstaknuti najnovijom video-igricom GTA6
ITALIJANSKA policija saopštila je danas da je identifikovala dvojicu maloletnika koji su u italijanskom gradu Rovigđu, u regiji Veneta, na severoistoku Italije, ukrali autobus iz depoa, oštetili 10-ak vozila, a istražitelji razmatraju i mogućnost da je krađa bila inspirisana video-igrom "GTA 6".
Prema rekonstrukciji događaja, dvojica mladića ušla su u depo prevozničke kompanije "Busitalija Veneto" oko 23 časa u sredu, nakon povratka poslednjih autobusa, prenosi RAI.
Oni su najpre oštetili 10-ak parkiranih vozila, razbivši stakla i retrovizore, a potom su ušli u jedan autobus, uspeli da ga pokrenu i napuste depo.
Nakon vožnje duge oko osam kilometara, izgubili su kontrolu nad vozilom, koje se prevrnulo u kanal.
Dvojica maloletnika potom su pobegla sa mesta nesreće i privremeno izbegla policiju.
Policija u Roviđu identifikovala ih je i pronašla tokom istrage.
Istražitelji razmatraju i mogućnost da je krađa bila inspirisana ponašanjem iz video-igre "GTA 6", čiji je novi nastavak objavljen upravo u ponoć na dan incidenta.
Reč je o jednoj od istražnih pretpostavki koju policija proverava u okviru utvrđivanja motiva dvojice maloletnika.
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