ITALIJANSKA policija saopštila je danas da je identifikovala dvojicu maloletnika koji su u italijanskom gradu Rovigđu, u regiji Veneta, na severoistoku Italije, ukrali autobus iz depoa, oštetili 10-ak vozila, a istražitelji razmatraju i mogućnost da je krađa bila inspirisana video-igrom "GTA 6".

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Prema rekonstrukciji događaja, dvojica mladića ušla su u depo prevozničke kompanije "Busitalija Veneto" oko 23 časa u sredu, nakon povratka poslednjih autobusa, prenosi RAI.

Oni su najpre oštetili 10-ak parkiranih vozila, razbivši stakla i retrovizore, a potom su ušli u jedan autobus, uspeli da ga pokrenu i napuste depo.

Nakon vožnje duge oko osam kilometara, izgubili su kontrolu nad vozilom, koje se prevrnulo u kanal.

Dvojica maloletnika potom su pobegla sa mesta nesreće i privremeno izbegla policiju.

Policija u Roviđu identifikovala ih je i pronašla tokom istrage.

Istražitelji razmatraju i mogućnost da je krađa bila inspirisana ponašanjem iz video-igre "GTA 6", čiji je novi nastavak objavljen upravo u ponoć na dan incidenta.

Reč je o jednoj od istražnih pretpostavki koju policija proverava u okviru utvrđivanja motiva dvojice maloletnika.