HRVATSKI ministar nauke, obrazovanja i mladih Radovan Fuks oštro je kritikovao organizatore štrajka mladih, najavljenog za sutra u više gradova, tvrdeći da akcija nije spontana i da iza nje stoji međunarodni pokret koji pokušava da podstakne proteste i u Hrvatskoj.

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- Odgovorno tvrdim da ovo nije spontana reakcija koja je proizašla iz studenata hrvatskih univerziteta ili studentskih zborova. Iza toga stoji jedan širi međunarodni pokret. To su neki anarhisti, organizacije koje na talasu tih protesta iz Francuske, Italije, Bavarske i slično pokušavaju da podignu priču i u Hrvatskoj - rekao je Fuks RTL Danas.

Studentkinja treće godine Fakulteta političkih nauka Kejt Jurišić iz inicijative "Štrajk mladih" govorila je za N1 o protestima srednjoškolaca i studenata, uzvrativši na optužbe ministra Radovana Fuksa da su organizatori „anarhisti” iza kojih stoji međunarodni pokret koji pokušava da podstakne proteste u Hrvatskoj.

Pohvalila je mlade koji su se, kako kaže, samoinicijativno organizovali širom Hrvatske, uz odziv veći od očekivanog.

- Nikoga nismo podsticali niti nagovarali da štrajkuju, mladi su to samoinicijativno organizovali, čak i u mestima gde to nismo očekivali - rekla je, dodavši da podrška u školama i na fakultetima varira, pa je učešće u štrajku lični izbor svakog pojedinca.

Ova inicijativa deo je međunarodne organizacije International Youth Strike, koja okuplja mlade u više od 25 evropskih zemalja. Zbog toga su zahtevi i problemi na koje ukazuju isti u svim tim državama.

- Naši zahtevi su dosad razrađeni, ali to nije finalna verzija. Uvek smo spremni na promene i konstruktivne kritike. Želimo da naglasimo da su ovo teme koje se tiču mladih, a želja nam je da oni ostanu u Hrvatskoj - izjavila je Jurišić.

Štrajk mladih se održava pod motom "Želimo budućnost u ovoj državi" i već je podelio hrvatsku javnost, Dok ministar obrazovanja Radovan Fuks ih je optužio da su anarhisti, "koji učestvuju u politizaciji", iz organizacije poručuju da iza štrajka ne stoji jedna organizacija ni nekoliko pojedinaca, nego učenici i studenti iz različitih delova Hrvatske.

- Nismo anarhisti niti nam je to u planu, a naši modeli i zahtevi nisu ni blizu anarhiji. Nismo povezani ni sa jednom političkom strankom u Hrvatskoj ili van nje. Ni sa kim nismo bili u dogovoru oko organizacije. Samo smo svesni problema i hteli smo da napravimo neku promenu - poručila je.

Dodala je da štrajkom žele da iskažu nezadovoljstvo i pokažu da neće dopustiti da im bilo ko diktira budućnost.

Na ministrovu tvrdnju da je studentima dobro, pri čemu je kao argument naveo cenu studentske ishrane, Jurišić je uzvratila da nisu svi mladi studenti.

- Tu su srednjoškolci i oni koji nisu išli na fakultete. A mere o kojima on priča su privremene i nisu široke - rekla je.

Kao jedan od glavnih problema istakla je priuštivo stanovanje, navodeći da mladi sa diplomama i dobrim platama ne mogu da priušte stanove.

Izjavila je da ne želi da ode iz Hrvatske, ali tu mogućnost ne isključuje jer je u nekim drugim državama stanje za kvalitetan život bolje.

- Pitanje je osećaju li mladi da mogu da izgrade budućnost u Hrvatskoj. Same prijave na konkurse ne daju puno nade ljudima da se nastave prijavljivati - kazala je.

Zato se, objašnjava, zalažu za transparentnost, kako bi ljudi videli stvarno stanje i razumeli zašto su, na primer, odbijeni za neki posao.

O daljim akcijama, zaključila je, odlučiće nakon što analiziraju današnji odziv na štrajk.