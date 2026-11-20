NEMAČKI proizvođač automobila Folksvagen objavio je danas da je u predstojećim pregovorima sa sindikatom IG Metal zatražio zamrzavanje zarada zaposlenih za 2027. i 2028. godinu, ukidanje pojedinih dodataka i mogućnost prilagođavanja radnog vremena potrebama proizvodnje bez promene plate.

Moritz Frankenberg / AFP / Profimedia

Prema predlogu kompanije, zaposleni bi ostali bez dodatne godišnje naknade koja iznosi 27,5 odsto njihove prosečne mesečne plate, kao i bez mesečnog tarifnog dodatka od 167 evra, prenosi Tagesšau.

Kompanija želi i da se sadašnje radno vreme od 35 sati nedeljno, bez dodatne naknade, prilagođava obimu poslovanja i potrebama proizvodnje. To bi značilo da poslodavac dobije veću fleksibilnost u organizaciji radnog vremena, bez proporcionalnog povećanja ili smanjenja zarade zaposlenih. Regionalni direktor sindikata IG Metal Torsten Grefner izjavio je da uprava Folksvagena "zabija nož u leđa" svojim radnicima i upozorio da kompaniju očekuje ozbiljan sukob sa zaposlenima.

On je ocenio da bi pregovori mogli da prerastu u dugotrajan i iscrpljujući konflikt koji će ostaviti duboke posledice u kompaniji. Nasuprot tome, IG Metal traži povećanje zarada od pet odsto, obrazlažući svoj zahtev rastom životnih troškova i činjenicom da su zaposleni poslednje povećanje primili u maju 2024. godine.

Sindikat smatra da su radnici već podneli značajan deo tereta dosadašnjeg restrukturiranja kompanije. Pregovori počinju u utorak u Emdenu, a obuhvataju oko 130.000 zaposlenih u devet nemačkih gradova, među kojima su Volfsburg, Hanover, Drezden i Cvikau.

(Tanjug)

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