POLjSKI premijer Donald Tusk izjavio je da su ruski projektili koji su pali na tri lokacije u Poljskoj verovatno namerna provokacija Moskve.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je u petak da ruski projektili koji su ušli na teritoriju njegove zemlje izgledaju kao deo „namerne provokacije“ iz Moskve, nekoliko sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp ranije ruske upade okarakterisao kao nešto što se dogodilo „greškom“.

Jedan objekat je eksplodirao, ali niko nije povređen i nije bilo štete, rekao je Tusk na konferenciji za novinare. Upad se dogodio dok je Rusija pokrenula masovan napad raketama i dronovima na Ukrajinu, pri čemu je poginulo najmanje pet ljudi i oštećena su tri velika mosta u Kijevu.

„Ovo ne izgleda kao slučajnost“, rekao je Tusk, dodajući da pažljivo bira reči jer je situacija ozbiljna. Govoreći za Foks njuz u četvrtak, Tramp je izjavio da je „Putin spustio dronove u Poljsku i par malih raketa, greškom“, misleći na prethodne incidente.

BREAKING: A Russian Kh-101 cruise missile has struck near the town of Chmielek in eastern Poland. It’s around 45 km from the border with Ukraine. https://t.co/xsW926k2qn — Visegrád 24 (@visegrad24) November 20, 2026

„Blago rečeno, ne slažem se uvek sa procenom i tumačenjem ovih incidenata sa američke strane“, rekao je Tusk na konferenciji za novinare.

On je dodao da američki zvaničnici imaju pristup ostacima sa mesta incidenta od petka.

„Mislim da u ovom konkretnom slučaju više niko neće pokušavati da se pretvara da je ovo bila samo nevina slučajnost“, poručio je Tusk.

Tri lokacije pada projektila i moguća veza sa vojnim vežbama

Ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš izjavio je da su objekti pali na tri lokacije u jugoistočnoj Poljskoj: Novi Lipovjec, Rudnik nad Sanem i Molodič. Objekat pronađen u Novom Lipovjecu bio je ruska krstareća raketa H-101, rekao je on. Za drugi objekat se takođe veruje da je bio raketa, dodao je Kosinjak-Kamiš, dok je treći verovatno bio dron sa mlaznim motorom.

BREAKING: 🇷🇺🇵🇱 A Russian Kh-101 cruise missile has landed inside Poland, just 80 km from the Ukrainian border. https://t.co/8AG4ifzaxS — Conflict MATRIX (@Conflict_Matrix) November 20, 2026

Tusk je ukazao na moguću vezu sa vojnim vežbama „koalicije voljnih“ u obližnjoj Novoj Dembi. Vežbe, koje predvode Francuska i Velika Britanija, uključuju 11 zemalja koje se pripremaju za raspoređivanje multinacionalnih snaga za podršku Ukrajini nakon prekida vatre.

„Ne možemo isključiti mogućnost, i to je hipoteza, da je provokacija takođe bila povezana sa vežbama koje se održavaju u Poljskoj“, rekao je on.

Razgovori sa šefom NATO-a pred dolazak u Varšavu

Tusk je naveo da o odgovoru razgovara sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, koji bi u subotu trebalo da doputuje u Varšavu, kao i da je razgovarao sa evropskim liderima.

„Ovaj incident je očigledno opasan — posledica tekućeg rata Rusije protiv Ukrajine. Osuđujem ruske napade, kao i njen tekući rat“, saopštio je Rute na društvenim mrežama.