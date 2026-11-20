PISTORIJUS PODRŽAO PREDLOG RUSKOG LIDERA: Odbijanje Putinovog poziva Evropi poslalo bi lošu poruku
NEMAČKI ministar odbrane Boris Pistorijus pozitivno je reagovao na predlog ruskog predsednika Vladimira Putina da predstavnici EU dođu u Moskvu na razgovore o rešavanju ukrajinske krize, preneli su mediji.
- Odbijanje poziva poslalo bi apsolutno lošu poruku. Samo oni koji razgovaraju na kraju mogu da postignu rezultate - rekao je nemački ministar.
Ako Putin šalje početne signale i upućuje poziv Evropljanima, to bi u svakom pogledu trebalo pozdraviti, dodao je on.
Putin je tokom boravka u Kini uputio poziv predstavnicima Evrope da dođu u Moskvu kako bi čuo njihove stavove o ukrajinskoj krizi.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je naveo da za sada neće otkrivati detalje o tome ko je pozvan u rusku prestonicu.
(Sputnjik)
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