NEMAČKI ministar odbrane Boris Pistorijus pozitivno je reagovao na predlog ruskog predsednika Vladimira Putina da predstavnici EU dođu u Moskvu na razgovore o rešavanju ukrajinske krize, preneli su mediji.

Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

- Odbijanje poziva poslalo bi apsolutno lošu poruku. Samo oni koji razgovaraju na kraju mogu da postignu rezultate - rekao je nemački ministar.

Ako Putin šalje početne signale i upućuje poziv Evropljanima, to bi u svakom pogledu trebalo pozdraviti, dodao je on.

Putin je tokom boravka u Kini uputio poziv predstavnicima Evrope da dođu u Moskvu kako bi čuo njihove stavove o ukrajinskoj krizi.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je naveo da za sada neće otkrivati detalje o tome ko je pozvan u rusku prestonicu.

(Sputnjik)

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