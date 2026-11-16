VRATILE SE POSLE 26 GODINA Amerika izgubila status zemlje bez malih boginja: Stručnjaci traže novu akcija vakcinisanja
SJEDINjENE Američke Države izgubile su posle 26 godina status zemlje u kojoj su male boginje eliminisane, a stručnjaci za javno zdravlje ocenjuju da je za njegovo ponovno sticanje neophodno povećati obuhvat vakcinacijom i unaprediti nadzor nad širenjem bolesti.
Panamerička zdravstvena organizacija (PAHO) obavestila je administraciju američkog predsednika Donalda Trampa o gubitku tog statusa u petak, a zvanično saopštenje očekuje se sutra, izjavio je jedan zvaničnik američke administracije, prenosi Rojters.
Odluka dolazi u trenutku kada se SAD suočavaju sa najvećim brojem slučajeva malih boginja u poslednjih više od tri decenije.
Od 2025. godine zaraženo je oko 7.700 ljudi, dok je 13 osoba preminulo.
Ovaj period obeležili su pad stope imunizacije i sve veće nepoverenje prema vakcinama, tokom mandata američkog ministra zdravlja Roberta F. Kenedija Mlađeg, koji je godinama bez naučnih dokaza dovodio u pitanje njihovu bezbednost, navodi agencija.
Za ponovno sticanje statusa zemlje bez malih boginja potrebno je dokazati da je prenos bolesti zaustavljen i da nije bilo kontinuiranog širenja virusa tokom najmanje 12 meseci, kao i da zemlja ima efikasan sistem epidemiološkog nadzora.
Međutim, epidemije se i dalje pojavljuju u američkim saveznim državama poput Pensilvanije, Njujorka i Viskonsina, bez jasnih dokaza da je prenos virusa zaustavljen na nacionalnom nivou, izjavila je Dženifer Nuzo, direktorka Centra za pandemije Univerziteta Braun.
PAHO je pozvao SAD da pojačaju vakcinaciju kako bi se zaustavilo širenje veoma zaraznog virusa.
Stručnjaci ističu da je za sprečavanje epidemija potrebno da najmanje 95 odsto stanovništva primi dve doze vakcine, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije.
Prema podacima američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), obuhvat vakcinacijom dece koja pohađaju vrtiće u školskoj 2025/26. godini iznosio je 92,4 odsto, ali je u pojedinim sredinama znatno niži.
Tokom epidemije u Južnoj Karolini, neke škole u okrugu Spartanburg imale su stopu vakcinacije od svega 20 odsto.
(Tanjug)
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