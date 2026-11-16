DIPLOMATSKO UBRZANJE IZMEĐU VAŠINGTONA I MOSKVE: Razgovor Kušnera, Vitkofa i Ušakova najavljuje nove pregovore o Ukrajini
POČELE su pripreme dnevnog reda za sledeći multilateralni sastanak o Ukrajini, koji bi se mogao održati u bliskoj budućnosti, izjavio je izaslanik američkog predsednika Džared Kušner.
On je izvestio da su on i Stiven Vitkof razgovarali o napretku u pregovorima o Ukrajini sa pomoćnikom ruskog lidera Jurijem Ušakovom.
-Jutros (po američkom vremenu) Vitkof i ja smo kontaktirali sa Jurijem Ušakovom kako bismo razgovarali o napretku koji smo postigli i sledećim koracima u mirovnom procesu (o Ukrajini), napisao je Kušner na društvenim mrežama.
Zvaničnik je takođe istakao da su on i Vitkof, razgovarali o načinima uspostavljanja direktnog dijaloga između Evrope i Rusije sa evropskim predstavnicima.
-Razgovarali smo o tome kako da olakšamo direktno angažovanje između Evrope i Rusije, koje je praktično bilo odsutno u protekle četiri godine, objavio je zvaničnik.
On veruje da je, kako bi se osigurala stabilnija i sigurnija budućnost, važno da obe strane direktno čuju međusobne zabrinutosti i predloge.
Kušner je najavio pojavu „pozitivnih i konstruktivnih ideja“ u kontekstu ukrajinskog rešenja.
-Iako se veliki deo javne debate fokusira na razlike između strana, i dalje vidimo pozitivne i konstruktivne ideje koje se pojavljuju iz ozbiljnih diskusija koje se odvijaju van očiju javnosti, naglasio je on na društvenim mrežama.
Konačni mirovni sporazum za Ukrajinu moraju da usaglase i Moskva i Kijev, zaključio je Kušner.
On je takođe izjavio da glavna tema razgovora o Ukrajini ostaje stvaranje posleratne bezbednosne arhitekture osmišljene da smanji rizik od novih sukoba.
-U centru naših razgovora je fundamentalno pitanje: kako okončati ovaj strašni rat i stvoriti posleratne bezbednosne mehanizme koji će smanjiti verovatnoću budućih ratova?, objavio je on.
Dodao je da bi jačanje bezbednosnih garancija i mehanizama za deeskalaciju trebalo da obezbedi održivost budućeg mira.
(sputnikportal.rs)
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