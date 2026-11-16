KANDIDAT za predsednika izraelskog parlamenta (Kneseta), Matan Kahana, odbio je ponudu za podršku premijera u tehničkom mandatu Benjamina Netanjahua i ministra finansija Bazalela Smotriča kojom bi poslanicima iz arapskih stranaka zabranilo da obavljaju funkciju potpredsednika parlamenta.

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- Izbor predsednika Kneseta treba da izrazi rezultate demokratskog procesa, volju građana Izraela i odluku većine, onako kako se oni odražavaju u sastavu 26. saziva Kneseta i svih njegovih poslanika. Zbunjen sam argumentom koji ste izneli u prilog potpunom zanemarivanju arapskih poslaničkih grupa i javnosti koju one predstavljaju, a koja čini 21 odsto ukupnog stanovništva, jer je dobro poznato da ste vi i vaši politički partneri u prošlosti toliko puta sarađivali sa njima u Knesetu, kad god je za tim postojala potreba. Stoga odbijam vaš antidržavni zahtev i pozivam vas da poštujete demokratski proces i njegove rezultate - navodi se u njegovom odgovoru na društvenoj mreži Iks.

Kahana je priznao da bi naredna vlada mogla da zatraži njegovu smenu i obećao da će Kneset učiniti mestom za "uvažavajući i suštinski dijalog" koji odražava volju svih građana Izraela.

- Bez obzira na to da li ćete odlučiti da podržite moju kandidaturu ili ne, moja posvećenost biće pre svega usmerena na državotvornost, demokratske principe, pravila ovog doma i ugled Kneseta kao narodnog doma, koji izražava volju svih delova izraelskog društva. Obavezujem se da će pod mojim predsedavanjem Knesetom ovaj dom biti mesto uvažavajućeg i suštinskog dijaloga, koji odražava volju svih građana Izraela i u kojem se nijedna strana neće osećati poraženo ili poniženo - rekao je on.

השר סמוטריץ׳, בחירת יושב ראש הכנסת צריכה לבטא את תוצאות ההליך הדמוקרטי, את רצון אזרחי ישראל ואת הכרעת הרוב, כפי שהם משתקפים בהרכב הכנסת ה-26 וחבריה כולם. אני תמה על הטיעון שהצגת בעד התעלמות מוחלטת מהסיעות הערביות ומהציבור אותו הן מייצגות המהווה 21 אחוז מהאוכלוסייה הכללית, שהרי ידוע היטב שאתה ושותפיך הפוליטיים שיתפתם עימן פעולה פעמים כה רבות בעבר בכנסת, ככל שהיה צורך בכך. על כן, אני דוחה את דרישתכם האנטי-ממלכתית, וקורא לכם לכבד את ההליך הדמוקרטי ואת תוצאותיו. אני חוזר ומזמין בהזדמנות זאת אותך ואת חברי סיעתך, כמו גם כל חברי הכנסת, לתמוך במועמדותי, ובכך לבטא הסכמה לאומית רחבה חשובה. בין אם תחליטו לתמוך במועמדותי ובין אם לא, מחויבותי תהיה בראש ובראשונה לממלכתיות, לעקרונות הדמוקרטיים, לכללי הבית ולמעמדה של הכנסת כבית העם, שמביא לידי ביטוי את רצונם של כל חלקי החברה הישראלית. אני מתחייב שתחת כהונתי כיו"ר הכנסת, הבית הזה יהיה מקום של שיח מכבד וענייני, המבטא את רצון אזרחי ישראל כולם, ובו אף צד לא ירגיש מובס, מושפל או מודר. — Matan Kahana מתן כהנא (@MatanKahana) November 16, 2026

U pismu obavljenom na društvenoj mreži Iks, Smotrič je ponudio da podrži Kahaninu kandidaturu, navodeći da bi mu to donelo "široku cionističku podršku koja prevazilazi političke podele".

Smotrič je zatražio od Kahane da izjavi da će svoju funkciju obavljati do forimaranja nove vlada i da se obaveže da će ostavku podneti ukoliko nova vladas traži njegovu smenu.

On je dodao u svom zahtevu da Kahana isključi mogućnost imenovanja potpredsednika parlamenta sa izbornih lista koje "ne označavaju Hamas kao terorističku organizaciju", što se, kako prenose mediji, odnosi na arapske stranke kao što su Ra'am i Zajednička lista.

Stranka Benjamina Netanjahua, "Likud" je u svom saopštenju navela da su dvojica lidera zajedno izneli ovaj predlog.

Izraelski predsednik Isak Hercog poverio je 8. novembra mandat za sastav nove vlade lideru stranke Jašar Gadiju Ajzenkotu, koji ima rok od 28 dana da formira vladu, uz mogućnost produženja za dodatnih 14 dana.

Ranije u ponedeljak, Organizacioni odbor Kneseta predložio je devet privremenih potpredsednika parlamenta, među kojima su Ahmad Tibi iz "Zajedničke liste" i Valid Taha iz stranke "Ra'am", a nominacije zahtevaju potvrdu na plenarnoj sednici Kneseta.

Poslanici bi u utorak trebalo da glasaju o nasledniku dosadašnjeg predsednika Kneseta iz redova Likuda, Amira Ohane.

Očekuje se da će Kahana, poslanik stranke Jašar, dobiti podršku 67 od ukupno 120 poslanika, uključujući 19 arapskih parlamentaraca.

(MEMO/Anadolu)