AMERIČKE vlasti su prvi put posle tri i po decenije obelodanile oznaku potpuno nove nuklearne avio-bombe B94, za koju se pretpostavlja da je namenjena uništavanju duboko ukopanih bunkera, pišu mediji.

Foto: militarywatchmagazine.com

Odbor Senata za budžetska izdvajanja objavio je prvu potpuno novu oznaku za slobodnopadajuću nuklearnu avio-bombu u poslednjih nekoliko decenija. Tek treba da bude potvrđeno kakva će tačno biti bomba B94. Jedino trenutno poznato oružje koje odgovara tom opštem opisu jeste sistem za isporuku nuklearnog oružja iz vazduha namenjen uništavanju bunkera (NDS-A).

Razvoj takve bombe podstaknut je time što protivnici SAD sve više premeštaju ključne vojne i nuklearne objekte pod zemlju. Reč je, između ostalog, o modernizaciji podzemnih komandnih centara i izgradnji novih raketnih silosa, bunkera i drugih podzemnih objekata u više zemalja.

Oznaka B94 prvi put je navedena u obrazloženju Odbora uz predlog zakona o finansiranju Ministarstva energetike SAD za fiskalnu 2027. godinu. Za taj program predviđeno je dodatnih 77,108 miliona dolara, prenosi portal.

Reč je o značajnom koraku, jer se Vašington od raspada SSSR-a i obustave projekta bombe B90 1991. godine ograničavao na modernizaciju municije iz doba Hladnog rata, bez uvođenja novih oznaka za slobodnopadajuće nuklearne bombe.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić