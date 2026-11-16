ISPRED zgrade Regulatornog tela za elektronske medije (REM) danas je napadnut i povređen Goran Tošić, koji je nakon incidenta zbrinut u Urgentnom centru, a potom je dao izjavu u policijskoj stanici Stari grad.

Foto: Printscreen

Prema njegovim rečima, napadač je čak tri puta pokušao da ga ubode nožem, zbog čega bi, kako mu je rečeno tokom saslušanja, tužilaštvo ovaj slučaj moglo da okarakteriše kao pokušaj ubistva.

O detaljima napada, ali i onome što se događalo nakon incidenta, za Informer TV govorio je Goran Tošić, kao i svedok Slobodan Teodorović, koji su nakon saslušanja u policijskoj stanici izneli svoja svedočenja.

Tošić: Tri puta je pokušao da me ubode nožem

Govoreći o saslušanju, Tošić je rekao da je komunikacija sa inspektorima bila korektna i da je detaljno opisao sve okolnosti napada.

- Inspektori su bili okej, imali smo sasvim normalnu komunikaciju. Tražili su da ispričam sve kako se dogodilo, a uzeli su i lekarske rezultate koje sam večeras uradio u Urgentnom centru. Rečeno mi je da će javni tužilac najverovatnije ovo okarakterisati kao pokušaj ubistva - rekao je Tošić za Informer TV i dodao:

- Sigurno je imao nož u ruci. Tri puta je pokušao da me ubode, došao je s namerom da me izbode.

O događaju je govorio i Slobodan Teodorović, koji je bio svedok napada i koji je snimao čitav incident.

- Ispred REM-a naišao je jedan mladić koji nas je provocirao, vikao i upućivao pogrdne reči, psujući Informer, nas i "ćacije". Ja sam samo sugerisao da smirimo situaciju i rekao da mu je osnovni cilj da nas isprovocira. Uspeli smo da ostanemo staloženi i mirni. Otišao je, a posle desetak minuta vratio se sa nožem - ispričao je Teodorović.

On je dodao da je snimao čitav tok događaja i da je u jednom trenutku shvatio koliko je Tošićev život ugrožen.

- Ono što se posle toga dešavalo je nezapamćeno. Ceo tok događaja sam snimao uživo i u jednom momentu shvatio sam da je Goranov život u ozbiljnoj opasnosti. Tek tada sam postao svestan koliko je situacija bila gadna - rekao je on.

Podsetimo, tokom suđenja Informer TV, pristalica Studentske liste je ispred REM-a ljude napao nožem.

(Informer)