Ko gleda utakmicu i poznaje fudbal, videće da smo igrali sa deset igrača, da jednog nismo imali na terenu, ističe nekadašnji fudbaler.

Foto: RTS printskrin

Fudbalske reprezentacije Srbije i Grčke odigrale su 0:0 u prvom poluvremenu utakmice Lige nacija, a stručni konsultant RTS-a Rade Bogdanović analizirao je dešavanja iz prvih 45 minuta meča u Volosu.

Srbija je na odmor otišla pri rezultatu 0:0, iako je odnos snaga na terenu bio izrazito na strani domaćina. Grci su u prvih 45 minuta uputili 12 udaraca, naspram samo jednog pokušaja gostiju. Imali su i 21 dodir sa loptom u protivničkom kaznenom prostoru, dok je Srbija zabeležila svega dva. Domaćin je izveo sedam kornera, a ekipa Srbije nijedan, uz posed lopte od 60 odsto.

Jedini udarac Srbije stigao je u završnici poluvremena, kada je Luka Jović pokušao levom nogom sa dvadesetak metara, ali je njegov šut završio u rukama golmana Mandasa.

Uprkos takvom odnosu snaga, Bogdanović je imao reči hvale za pojedine reprezentativce. Posebno je izdvojio golmana Đorđa Petrovića, koga je označio kao jednu od najsvetlijih tačaka nacionalnog tima, a zatim je pohvalio i Jovićev doprinos.

- Fenomenalan dečko. Ali, on je, iskreno, i bio naš najbolji igrač u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo na koje nismo otišli. Svaka čast, brani fenomenalno. On je svetla tačka, ako pričamo individualno. I svetla tačka je Luka Jović jer Srbija igra sa deset igrača. Jović je fenomenalno odigrao prvo poluvreme. Ja vrlo dobro znam koliko snage i energije treba da se vratiš na centar da odigraš, da se vratiš, šutneš, padneš, odigraš - rekao je Bogdanović.

Njegova izjava da je Srbija igrala sa deset igrača izazvala je dodatnu nedoumicu, pa je voditeljka pokušala da dobije konkretnije objašnjenje.

- Realno, selekcija Srbije je igrala fenomenalno prvo poluvreme jer je igrala sa deset igrača. Drugo, branimo se i nismo primili više od tri gola. Ali i golman je sastavni deo jednog tima. Prvo poluvreme je odlično bilo. Limitirani smo na mnogim pozicijama, ali se pojedini igrači dosta trude i nadomešćuju ostatak kvaliteta ostalih. Ali moram da pomenem ostatak kvaliteta ostalih igrača.

Na ponovljeno pitanje o tome koga je izdvojio kao igrača koji nije bio na potrebnom nivou, ostao je zagonetan.

- Ko gleda utakmicu i poznaje fudbal, videće da smo igrali sa deset igrača, da jednog nismo imali na terenu. To ćemo analizirati na kraju meča. Na početku sam rekao, Srbija ne može da igra sa dva centarfora - zaključio je Bogdanović.