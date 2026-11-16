Zatresla se mreža Srbije.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Fudbalska reprezentacija Srbije igra meč poslednjeg šestog kola A Lige nacija u B2 grupi, a protivnik je Grčka u Volosu.

Selekcija koja je nanela prvi, od pet uzastopnih poraza "orlovima", u dosadašnjem toku, ima daleko veći imperativ, jer se bori za drugo mesto i plasman u četvrtfinale ovog takmičenja. S druge strane, četi Veljka Paunovića je bitno da ne izgubi sa četiri razlike i više, jer bi u tom slučaju imala zagarantovano igranje u baražu za opstanak u elitnom društvu.

🚨 Giorgos Masouras takes the lead. 🇬🇷 Greece 1-0 Serbia 🇷🇸 https://t.co/DIsGLrvOJJ — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 16, 2026

Grci su pokazali motivisanost u prvoj polovini uvodnog poluvremena, propustivši sijaset prilika, Samo je Colis imao tri prilike da se proslavi, ali je mreža gostiju ostala mirna zahvaljujući odbranama golmana Đorđa Petrovića.

Ipak, u nastavku su "heleni" slomili otpor "orlova". Igrao se 69. minut. Pavlidis je centrirao, a pored Bukinca iza njegovih leđa ušao Masuras i pogodio suprotan ugao, tačnije, malu mrežu za 1-0!

Zasluženo, bez dileme, budući šta su domaći propustili sve do ovog trenutka...

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