NAVRŠILA se godinu dana od ubistva 32-godišnje Aldine Jahić, kojoj je na svirepi način presudio njen bivši partner Anis Kalajdžić — osuđen na 45 godina zatvora samo deset dana uoči godišnjice zločina.

Ubistvo Mostar foto jutjub printskrin Avaz

Kantonalni sud u Mostaru izrekao mu je kaznu zbog teškog ubistva ženske osobe, nedozvoljenog nabavljanja i držanja oružja, kao i produženog krivičnog dela ugrožavanja sigurnosti.

Ova presuda značajna je i zbog toga što je reč o prvom slučaju u Bosni i Hercegovini u kojem je primenjena nova zakonska odredba kojom je posebno definisano teško ubistvo ženske osobe, odnosno femicid. Ipak, presuda još nije pravosnažna.

Iz Fondacije "Aldina Jahić" ocenili su da je izrečena kazna važna poruka pravosuđa i korak u borbi protiv nasilja nad ženama, ali su istakli da nijedna presuda ne može vratiti izgubljeni život niti ublažiti bol porodice.

Posebno su ukazali na odgovornost institucija, naglašavajući da zaštita žena ne sme da počne tek nakon što nasilje dobije tragičan epilog, već mnogo ranije — prepoznavanjem pretnji, pravovremenom reakcijom i pružanjem pomoći žrtvama.

Za šta se Kalajdžiću sudilo

Podsetimo, Anis Kalajdžić osuđen je na 45 godina zatvora zbog ubistva Aldine Jahić prošle godine. Radi se o prvostepenoj presudi.

Kalajdžić se teretio za dugotrajno i sistematsko zlostavljanje, praćenje i pretnje smrću upućene dvema osobama. Prema optužnici, on je više puta pretio da će ubiti svoju bivšu devojku N.M. između septembra 2024. i januara 2025. godine.

Optužnica ga tereti i za usmeravanje agresivnih radnji prema drugoj žrtvi, bivšoj devojci Aldini Jahić. U optužnici se detaljno opisuju provala, fizičko nasilje, praćenje ispred fitnes centra i poruke putem aplikacija za komunikaciju u kojima je navodio da će žrtva "biti njegova ili ničija" i da poseduje vatreno oružje.

- Dana 16. novembra 2025. godine, oko 18 časova, na autobuskoj stanici u Mostaru, nakon što je prethodno neovlašćeno nabavio pištolj koji je imao kod sebe, sačekao je Aldinu koja je tamo trenirala, ispred fitnes centra i zadao joj više udaraca u glavu i grudi. Plašeći se za svoj život, Aldina je potrčala ka hotelu na trgu. Plašeći se za svoju bezbednost, uplašenim glasom je rekla prolaznicima da pozovu policiju jer je prati muškarac i preti joj pištoljem, nakon čega je ušla u restoran i pozvala policiju mobilnim telefonom - navodi se u optužnici.

Za to vreme, osuđeni Kalajdžić je došao u restoran i zatekao žrtvu u toaletu dok je ponovo pokušavala da pozove pomoć, nakon čega joj je prišao i, pucajući joj iz pištolja u slepoočnicu, naneo joj smrtonosne povrede, od kojih je ona preminula na licu mesta.

(Avaz)