Uprkos rezultatskom fijasku! Evo koliko je novca Srbija zaradila u Ligi nacija!
Orlovi neslavno završili učešće sa svih šest poraza.
Ni u šestom meču A Lige nacija, fudbalska reprezentacija Srbije nije uspela da osvoji bod(ove). Grčka je Volosu bila bolja i slavila rezultatom 1:0, pa je tim Veljka Paunovića ostao "na nuli".
Međutim, "orlovi" će ipak igrati u baražu za ostanak u elitnom rangu, pošto su Turska i Češka sa lošijom gol-razlikom direktno ispale u B Ligu nacija.
Podsetimo, srpski fudbaleri su gubili od Grčke i Holandije u Beogradu (po 1:2), Nemačke u Minhenu 0:2, pa ponovo od "lala" u Amsterdamu 1:2, kao i "pancera" na stadionu "Rajko Mitić" sa 1:3.
Uprkos tome, selekcija Veljka Paunovića su zaradili isto novca kao i trećeplasirane, odnosno ostale četvrtoplasirane reprezentacije u A diviziji Lige nacija - po 2.250.000 evra! UEFA ne dodeljuje bonuse za pojedinačne rezultate u grupi, a jedini izuzetak su prvoplasirane selekcije.
Tako su svi lideri grupa A Lige nacija dobili dodatnih 2.250.000 i zaradili duplo više novca, 4.500.000 evra. Treba dodati da su lideri i drugoplasirane selekcije obezbedile i najmanje još milion evropskih novčanica, koliko dobija svaki učesnik plej-ofa, koji ispadne u četvrtfinalu.
Odlazak u polufinale vredi i više, pošto će četvrti tim zaraditi 2.5, treći 3.5, finalista 4.5 a osvajač 6.000.000 evra, pored novca dobijenog za učinak u grupnoj fazi.
Princip je isti u B, C i D diviziji, koja se ukida od narednog ciklusa. Sve reprezentacije redom su dobijale 1.500.000, 1.200.000, odnosno 750.000 evra, a prvoplasirane ekipe u svakoj grupi u zavisnosti od ranga, duplirale su ovaj iznos keša.
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