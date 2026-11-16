OPROŠTAJNO PISMO JOVANE JOKSIMOVIĆ: Šta je napisala zaposlenima na Tanjugu

DIREKTORKA i glavna urednica Tanjuga, Jovana Joksimović, podnela je danas ostavku i napušta agenciju i televiziju Tanjug, saznaje nezvanično Blic.

Foto: Printskrin Jutjub/Tanjug TV

Jovana Joksimović će, prema nezvaničnim informacijama, ostati na K1 televiziji, gde vodi jutarnji program, nakon što je danas podnela ostavku u Tanjugu.

Jovana Joksimović je zaposlenima danas poslala oproštajni mejl u kojem je napisala da novinska agencija Tanjug zahteva potpunu posvećenost i dvadesetčetvoročasovni rad, te da je takav život živela 6 godina.

Takođe, Joksimovićeva se zahvalila zaposlenima što su modernizovali Tanjug.

Ona je dodala da je paralelno vodila jutarnji program na K1, kao i da je došao trenutak kad mora da napravi izbor i od nečega odustane.

Zaposlenima se zahvalila "na poverenju, zajedničkim uspesima i istrajnosti".

- Šest godina na čelu agencije opisala je kao najteže, ali i najznačajnije u svojoj karijeri - napisala je, između ostalog Jovana.

(Blic)

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