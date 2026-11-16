PRIVREDA Srbije želi da raste, investira i zapošljava, ali nepredvidivost poslovnog okruženja, visoki troškovi, birokratija i nedostatak stručnih kadrova otežavaju njen razvoj, jedna je od ključnih poruka poslodavaca uoči 2027. godine, proistekla iz konsultacija sa članovima i ankete koju je sprovela Unija poslodavaca Srbije (UPS), saopštila je danas UPS.

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Rezultati konsultacija i ankete razmatrani su na sednici Predsedništva UPS u petak, 13. novembra, na kojoj je posebna pažnja posvećena ključnim preprekama za razvoj privrede i prioritetima za unapređenje poslovnog ambijenta u 2027. godini, navodi se u saopštenju.

Poslodavci su posebno ukazali na nepredvidivost propisa, nelojalnu konkurenciju, sivu ekonomiju, rast cena energenata i nedostatak kvalifikovane radne snage a kao ključne preduslove za razvoj poslovanja istakli su pravnu sigurnost, jednake tržišne uslove, efikasnije institucije, transparentne javne nabavke i bolji pristup finansiranju.

Na osnovu konsultacija sa članovima, rezultata ankete i dugogodišnjih inicijativa, Unija poslodavaca Srbije izdvojila je pet ključnih prioriteta za 2027. godinu a to su smanjenje troškova poslovanja, pojednostavljenje administrativnih procedura, nacionalna strategija razvoja privrede i reforma obrazovanja, snažnija podrška domaćoj privredi i modernizacija tržišta rada.

Iz Unije poslodavaca naglašavaju da socijalni dijalog mora predstavljati jedan od temelja kreiranja ekonomskih i socijalnih politika, uz aktivno učešće predstavnika poslodavaca i sindikata u donošenju odluka koje neposredno utiču na privredu i tržište rada.

Ističu da privreda ne traži privilegije, već jednake uslove, jasna pravila i mogućnost da planira svoju budućnost kao i da bez nacionalne strategije razvoja, predvidivog poslovnog okruženja i sistemskih reformi nema ni dugoročnih investicija, novih radnih mesta i održivog privrednog rasta.

(Tanjug)

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