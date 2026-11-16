Nakon 11 godina, Ronaldinjo je za vikend ponovo istrčao na fudbalski teren, te zaigrao na meču Ravene i Forlija u trećoj ligi Italije.

Marek Ladzinski / Zuma Press / Profimedia

Ravena je samo od prodaje ulaznica zaradila čak 199.000 evra. Meč na stadionu "Beneli" privukao je 6.743 gledalaca, dok je utakmica prenošena i na televizijama u brojnim zemljama, što je prava retkost za italijansku Seriju C.

Koliko je interesovanje vladalo za dolazak brazilskog majstora, najbolje govori podatak da je Ravena morala privremeno da poveća kapacitet stadiona. Postavljena je dodatna tribina, koja je u Ronaldinjovu čast dobila naziv "Tribina R10".

Najskuplje karte za VIP sektor koštale su 150 evra, vlasnici sezonskih ulaznica plaćali su 15 evra, dok je ulaz za decu mlađu od 14 godina iznosio 10 evra. Ronaldinjo je na terenu proveo celo prvo poluvreme.