BIVŠI šef italijanske policije Đani De Đenaro (78) našao se pod istragom tužilaštva u sicilijanskog gradu Kaltanisetiju zbog sumnje da je usmeravao istragu o mafijaškom bombaškom napadu u Palermu 1992. godine, u kojem su ubijeni sudija za borbu protiv mafije Paolo Borselino i pet pripadnika njegovog obezbeđenja.

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De Đenaro je, takođe, pod istragom zbog nestanka čuvenog Borselinovog crvenog rokovnika, u kome je sudija beležio detalje svojih istraga i koji je uvek nosio sa sobom, prenosi Ansa.

Njegov nestanak smatra se jednim od ključnih nerazjašnjenih elemenata slučaja, uz sumnje da je uklonjen kako bi istražitelji bili navedeni na pogrešan trag.

Istražitelji su pre nekoliko dana pretresli imovinu povezanu sa De Đenarom radi prikupljanja dokaza.

Tužilaštvo je zatražilo njegovo hapšenje, ali je sudija za prethodni postupak odbio zahtev, zbog čega su tužioci uložili žalbu.

Borselino je ubijen 19. jula 1992. godine u eksploziji automobila-bombe ispred kuće svoje majke, dva meseca nakon što je u bombaškom napadu na autoputu kod Palerma stradao njegov prijatelj i kolega Đovani Falkone.

U napadu u ulici D'Amelio, u Palermu, poginulo je i pet policajaca iz njegovog obezbeđenja, dok su u atentatu na Falkonea, 23. maja iste godine, ubijeni njegova supruga i trojica telohranitelja.

Za oba ubistva osuđeni su istaknuti pripadnici mafijaške organizacije Koza nostra, među kojima su bili Salvatore Toto Rina, Bernardo Provenzano i Đovani Bruska.

Ipak, okolnosti ubistva Borselina i dalje izazivaju brojna pitanja, posebno zbog sumnji da je likvidiran nakon što je saznao za navodne pregovore između italijanske države i mafije.

De Đenaro, poznat pod nadimkom "Ajkula", bio je na čelu italijanske policije tokom samita G8 u Đenovi 2001. godine, obeleženog nasilnim sukobima policije i antiglobalističkih demonstranata.

Policijska racija u školi "Dijaz", gde su demonstranti spavali, izazvala je međunarodnu osudu, a Evropski sud za ljudska prava utvrdio je odgovornost Italije za mučenje.

De Đenaro je u vezi sa tim slučajem bio osuđen zbog podsticanja na davanje lažnog iskaza, ali ga je kasnije oslobodio Kasacioni sud.

Nakon toga obavljao je funkciju šefa italijanske obaveštajne službe, a od 2013. do 2020. godine bio je na čelu kompanije "Leonardo", jednog od najvećih evropskih proizvođača u oblasti vazduhoplovstva i odbrane.

Kasnije je predsedavao bankom Banca Popolare di Bari, a od 2022. godine rukovodi kompanijom Eurolink, zaduženom za projekat izgradnje mosta preko Mesinskog moreuza.

U okviru iste istrage tužilaštvo je zatražilo i pritvor za Donatelu Peruči, dugogodišnju saradnicu De Đenara, kućni pritvor za njegovog saradnika Frančeska Pačeta i doušnika Salvatorea Kontorna, kao i privremenu suspenziju sa dužnosti Masima Karničelija, nekadašnjeg pripadnika obezbeđenja bivšeg šefa policije.

(Tanjug)

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