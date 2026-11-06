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POČELA BLOKADA PUTEVA U KIJEVU: Stanovnici izašli na ulice zbog nestanka struje (VIDEO)

Jelena Ždralić

06. 11. 2026. u 11:05

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STANOVNICI Kijeva počeli su da blokiraju puteve zbog problema sa snabdevanjem električnom energijom, prenose mediji.

ПОЧЕЛА БЛОКАДА ПУТЕВА У КИЈЕВУ: Становници изашли на улице због нестанка струје (ВИДЕО)

Foto: X

- Ljudi su blokirali put u Vinogradaru zbog dugih nestanka struje. Sav transport se isplati - navodi jedan od medija na Telegram kanalu.

Prema pisanju medija, ovo je četvrti takav slučaj poslednjih godina.

U četvrtak uveče, lokalna agencija, izvestila je da je Kijev gotovo potpuno ostao bez struje i da je grad uronjen u mrak.

Komentarišući situaciju, gradonačelnik Vitalij Kličko, priznao je da je stabilan rad sistema za održavanje života glavnog grada "pod velikim pitanjem".

Direktor Centra za istraživanje energetike Ukrajine, Aleksandar Harčenko, istakao je da je njegova proizvodnja električne energije u gradu uništena i da nije predmet potpune restauracije.

Ove jeseni, Kijev se stalno suočava sa dugoročnim nestankom struje.

Zbog toga, metro i zemaljski električni transport, vodovod i kanalizacione mreže rade sa prekidima.

Početkom septembra, zamenica Vrhovne Rade, Solomija Bobrovska, pozvala je Ukrajince da se pripreme za tešku zimu, da napuste prestonicu i da kupe ogrevno drvo, a savetnik ministra odbrane, Sergej Beskrestnov, ponudio je stanovnicima da kupuju generatore, baterije i da rezervišu benzin.

(Ria Novosti)

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