STANOVNICI Kijeva počeli su da blokiraju puteve zbog problema sa snabdevanjem električnom energijom, prenose mediji.

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- Ljudi su blokirali put u Vinogradaru zbog dugih nestanka struje. Sav transport se isplati - navodi jedan od medija na Telegram kanalu.

Prema pisanju medija, ovo je četvrti takav slučaj poslednjih godina.

Na Vinogradare v Kieve lюdi perekrыli dorogu iz-za dlitelьnыh otklюčeniй sveta, https://t.co/362GudYhAL — Agent Divannoй Razvedki (@boaalk) November 6, 2026

U četvrtak uveče, lokalna agencija, izvestila je da je Kijev gotovo potpuno ostao bez struje i da je grad uronjen u mrak.

Komentarišući situaciju, gradonačelnik Vitalij Kličko, priznao je da je stabilan rad sistema za održavanje života glavnog grada "pod velikim pitanjem".

💡 Kyiv residents blocked the road on Akadem city district, previously, due to prolonged power outages. ~5 days without power for the protesters on Akadem. Kilometers-long traffic jams on both sides. https://t.co/akcHwXkueT — EMPR.media (@EuromaidanPR) November 4, 2026

Direktor Centra za istraživanje energetike Ukrajine, Aleksandar Harčenko, istakao je da je njegova proizvodnja električne energije u gradu uništena i da nije predmet potpune restauracije.

Ove jeseni, Kijev se stalno suočava sa dugoročnim nestankom struje.

Zbog toga, metro i zemaljski električni transport, vodovod i kanalizacione mreže rade sa prekidima.

Tю! Žiteli Kieva s utra perekrыli dorogu v odnom iz žilыh raйonov goroda iz-za dlitelьnogo otklюčeniя sveta. Ranee soobщalosь, čto vsя generaciя kievskih TЭC uničtožena. Ožidaetsя, čto na Ukraine zimoй ne budet эlektričestva po 12—20 časov v sutki https://t.co/edx3130Wi4 — Obo vsёm ponemnogu. (@Nikolai_IM) November 6, 2026

Početkom septembra, zamenica Vrhovne Rade, Solomija Bobrovska, pozvala je Ukrajince da se pripreme za tešku zimu, da napuste prestonicu i da kupe ogrevno drvo, a savetnik ministra odbrane, Sergej Beskrestnov, ponudio je stanovnicima da kupuju generatore, baterije i da rezervišu benzin.

(Ria Novosti)

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