Fudbal

Oglasio se FK Bor i stao u zaštitu treneru koji je navodno udario sudiju: "Pogledajte snimak, nema ni govora"

У. Ћ.

06. 11. 2026. u 17:01

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Na trenutak, njegov i moj nos našli su se jedan pored drugog i tu je bilo kontakta. Nikakvog udarca glavom nije bilo, istakao je trener Zoran Vasiljević.

Огласио се ФК Бор и стао у заштиту тренеру који је наводно ударио судију: Погледајте снимак, нема ни говора

Foto: Printskrin

Fudbalski klub Bor 1919 oglasio se zvaničnim saopštenjem i zatražio je od nadležnih organa Fudbalskog saveza Srbije da pregledaju dostupne snimke i utvrde šta se dogodilo na utakmici 16. kola Prve lige Srbije protiv Spartaka iz Subotice, nakon što su se pojavile informacije o navodnom fizičkom sukobu šefa stručnog štaba Zorana Vasiljevića i četvrtog sudije Nikole Bikića.

Klub je u zvaničnom saopštenju odbacio tvrdnje da je Vasiljević udario arbitra glavom u nos, uz obrazloženje da događaj nije imao karakter namernog fizičkog napada. Prema verziji trenera Bora, posle prethodnih verbalnih nesuglasica došlo je do kratkotrajnog kontakta licem, ali ne i do udarca.

„Nema ni govora o tome! Pogledajte snimak. Na trenutak, njegov i moj nos našli su se jedan pored drugog i tu je bilo kontakta. Nikakvog udarca glavom, s moje strane, nije bilo“, izjavio je Vasiljević.

Trener je, kako je navedeno, angažovao advokata i najavio da će nastaviti da dokazuje svoju verziju događaja. Istakao je da želi da zaštiti sportski ugled, čast i poštenje svoje porodice.

Bor je pružio punu podršku šefu stručnog štaba, uz stav da se ozbiljne optužbe ne mogu predstavljati kao dokazane pre nego što budu razmotrene sve relevantne okolnosti. Iz kluba su posebno ukazali na važnost provere informacija i odgovornog medijskog izveštavanja, kao i na pravo svih učesnika da iznesu svoju stranu priče.

Od FSS se očekuje nepristrasno razmatranje slučaja i donošenje zaključaka na osnovu svih raspoloživih dokaza, uključujući video-snimke.

U saopštenju se navodi da Bor ne traži povlašćen položaj, već istinu, pravičnost i jednak tretman, uz poruku da se o ovom slučaju mora odlučivati na osnovu činjenica, a ne medijskih spekulacija.

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