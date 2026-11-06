VUČIĆ U SREMSKOJ MITROVICI: Niste sami, sad jedni uz druge, ruku pod ruku u borbu

LIDER opozicije Aleksandar Vučić, obratio se okupljenima na sastanku sa opštinskim i gradskim odborima stranke u Vojvodini.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

On je pozvao prisutne da zapamte njegove reči i da ne gube nadu u teškim trenucima.

- I samo zapamtite ove reči koje sam danas izgovorio. I kad budete mislili da se to nikada neće desiti, da su užasni dani, da su najteži trenuci, da su nam svi okrenuli leđa, samo se setite mojih reči. I setite se ovog skupa od večeras - poručio je Vučić.



Dodao je da članovi stranke treba da budu svesni da nisu sami i da mogu da računaju na međusobnu podršku.

- Znajte da nas uvek ima. Da nas uvek ima da se držimo zajedno - rekao je Vučić.

„Dosta ste kritikovali jedni druge, sada ruku pod ruku u borbu“

Na kraju ovog dela obraćanja Vučić je pozvao članove SNS na jedinstvo i prevazilaženje unutrašnjih nesuglasica.

- I ono što tražim od vas, to je da budemo ujedinjeni u otporu tiraniji. Da budemo zajedno. Dosta ste kritikovali i napadali jedni druge - rekao je Vučić.

Poručio je da je potrebno da svi članovi stranke međusobno sarađuju i pružaju podršku jedni drugima.

- Sad jedni uz druge. Ruku pod ruku. Zagrlite prijatelja i brata iz stranke. I svi zajedno u borbu“ - zaključio je ovaj deo obraćanja Vučić.