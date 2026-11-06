TUŽILAC: "SVALIO KRIVICU NA ŽRTVU" - BRANILAC: "BRANIO SE DAVLJENJEM": Završne reči na suđenju za ubistvo Noe Milivojev

OBJAVA prvostepene presude Ognjenu Dabetiću, optuženom za teško ubistvo Noe (Đorđa) Milivojev iz niskih pobuda, mržnje i netrpeljivosti i na podmukao način, zakazana je za 20. novembar u Višem sudu u Beogradu.

D. Milovanović

Viši tužilac Siniša Zorić zatražio je danas da se Dabetić osudi i kazni po Zakonu.

- On nema olakšavajućih okolnosti, nema kajanja. Pokazao je bezobzirnost, odsustvo ljudskosti i sažaljenja, iako je bio u emotivnoj vezi sa njom - kazao je tužilac. - Okrivljeni je delimično priznao delo, braneći se da su bili drogirani, da je Noa bila ljubomorna, da ga je vređala i napala. Svalio je svu krivicu na nju. A vezao je kablom. Njegova odbrana je sračunata na umanjenje krivice i on govori o njihovim odnosima punim agresivnosti. Sam pristanak na nastavak takve, kako on kaže, turbulentne veze, mogao je da dovede do ubistva.

Tužilac je pročitao rečenicu, koju je okrivljeni Dabetić tada poslao jednom sagovorniku preko određene aplikacije - "Svi stvaramo svoje monstrume i kako smo ih stvorili tako ih i uništimo".

- Nakupljenu agresiju usmerio je ka žrtvi, koja je bila tek punoletna i prema kojoj je imao manipulativan odnos. Takođe, način raskomadavanja leša prevazilazi uobičajeno uklanjanje tragova - kazao je tužilac i zatražio da se Dabetiću produži pritvor.

Branilac okrivljenog Aleksandar Stošić zatražio je u završnoj reči da sud oslobodi Dabetića, jer je Nou Milivojev usmrtio u nužnoj odbrani, a ako sud ne prihvata tu pravnu kvalifikaciju, onda da ga osudi za ubistvo na mah. Predložio je i da mu se ukine pritvor do pravosnažnosti presude i odredi mera zabrane napuštanja boravišta.

- Ovde se radi o borbi na život i smrt dva narkomana slične snage. Noa ili Đorđe, kako mu je ime i za kojeg je veštak rekao da je bio zdrav muškarac, je zbog ljubomore napao okrivljenog, skočio svom snagom na njega držeći nož u ruci. Dabetiću je nož bio pred licem, vratom i očima. Drškom noža mu je izbijen zub, koji je dokaz u spisima, i na toj dršci su nađeni pretežno DNK tragovi Noe Milivojev. Okrivljeni je morao tada da se bori za život i koristio je jedino što je imao. Upustio se u borbu rukama i davljenjem - rekao je advokat Stošić.

On je dodao da nije dokazano da je ubistvo počinjeno iz mržnje i netrpeljivosti ili na podmukao način.

- Telo je raskomadao da bi sakrio šta je uradio i izbegao odgovornost. On to nije uradio iz nekog fetišizma. Niko od veštaka nije naveo da je to uradio iz seksualnih pobuda i sadizma - kazao je branilac.