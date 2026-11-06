VUČIĆ UPOZORIO NA SITUACIJU U RTV: Medijska kuća predata pod uticaj Dinka Gruhonjića

LIDER opozicije Aleksandar Vučić govoreći o Radio-televiziji Vojvodine, kaže da je ta medijska kuća predata pod uticaj Dinka Gruhonjića i da je jedna od prvih odluka bila ukidanje televizijskih prenosa sednica Skupštine AP Vojvodine.

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„Radio-televiziju Vojvodine predali su u ruke Dinku Gruhonjiću. I prva važna odluka – nema TV prenosa. Šta će nam TV prenosi? Što bismo mi da imamo drugačije mišljenje? Što biste da se čuje drugačije mišljenje kad su plenum i Dinko odlučili da drugačije mišljenje nije potrebno?“, rekao je Vučić.

On je naveo da smatra da se time građanima uskraćuje mogućnost da neposredno prate rad institucija i čuju različite političke stavove.

„Čemu drugačije mišljenje kad oni to znaju bolje od vas, kad to znaju bolje od nas, kad to znaju bolje od svih drugih?“, upitao je Vučić.