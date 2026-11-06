CRNA GORA ZATVORILA JOŠ DVA POGLAVLJA: Evo kad se očekuje ulazak u EU

CRNA Gora je zatvorila još dva poglavlja u pregovorima o priključenju sa EU, a reč je o poglavljima 1 (Sloboda kretanja robe) i 12 (Bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika).

Marko Beric / Panthermedia / Profimedia

Premijer Milojko Spajić predvodio je delegaciju Vlade Crne Gore na 30. Međuvladinoj konferenciji između Crne Gore i Evropske unije u Briselu, gde je , na konferenciji za medije sa državnim ministrom Irske za evropske poslove i odbranu Tomasom Birnom, rekao da očekuje da Crna Gora u junu potpiše Ugovor o pristupanju EU.

Birn je rekao da je današnja Međuvladina konferencija važan korak napred, istakavši da je Evropska unija Crnoj Gori na dohvat ruke.

- Ostajemo pri oceni da je moguće zatvoriti sva poglavlja tokom irskog predsedavanja, odnosno do kraja godine - rekao je Birn.

Ocenivši da su ovo sjajne vesti za građane Crne Gore, Birn je rekao da je od ukupno 33 poglavlja Crna Gora zatvorila 23.

Spajić je rekao da su dva poglavlja koja su danas zatvorena vrlo važna, i čestitao je svima koji su bili uključeni u ovaj posao.

- Dok se godina približava kraju, isporučujemo rezultate. Svaka reforma traži veliku posvećenost, rezultati su tu. Naš fokus ostaje nepromenjen - vladavina prava, snažne institucije, bolji životni standard....Nastavićemo snažno narednih sedmica da bismo zatvorili sva poglavlja do kraja godine, a da bi u junu bio potpisan ugovor o pristupanju a 2028. dostignut istorijski cilj - punopravno članstvo - rekao je, između ostalog, Spajić, preneli su podgorički mediji.

(Tanjug)