NIKADA NEĆEMO OPROSTITI TEROR, ODGOVARAĆE SVI: Aleksandar Vučić na radnom sastanku sa aktivistima SNS u Vojvodini (FOTO)

LIDER opozicije Aleksandar Vučić prisustvuje radnom sastanku sa aktivistima sa teritorije Vojvodine, koji se održava u Sremskoj Mitrovici.

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Među mnogo prisutnih tu su analitičari Predrag Rajić i Zoran Spasić, kao i Rajko Kapelan.

Tu je i Marko Gašić - predsednik opštine Inđija.

Aktivisti SNS ispunili su salu.

FOTO: Novosti Aktivisti SNS na radnom sastanku u Sremskoj Mitrovici

- Malopre, ovo sam rekao, zato što malopre po prvi put kad am ušao u ovo salu, gotovo da sam zaplkakap. Jer sam video lica divnih ljudi, koji ne odustaju od svojij ideja, svoje opcije, ni u eri revolucionarnog terora i najvećih pritisaka. Nikada to neću zaboraviti, hvala vam.

- Nije bilo moguće da to sve izdržimo, razloga je mnogo. Sve druge će da vide kao loše, samo neće sebe da pogledaju. U svakom žitu ima kukolja, naše oranice su žitna polja. Klas nećere moći da vidite nijedan u tuđim poljima. Za nekoliko meseci ćete se pitati zašto smo sebi ovo uradili. Nemojte da se obazirete na one što su su živeli kao bubreg u loju.

O izbornim rezultatima:

- Dvadeset petog uveče, kada sam video rezultate, rekao sam sebi, a znajući šta smo sve uradili, šta smo sve izgradili, koliko smo povećali plate i penzije, koliko smo promenili lice Srbije, rekao sam sebi: možda misliš da je nepravda, ali je Bog izabrao taj put - rekao je Vučić.

On je naveo da mu je u tom trenutku bilo najvažnije da politički protivnici ne vide koliko mu je teško.

- Srušićemo okove, srušićemo jaram koji su nam oko vrata stavili - poručio je Vučić.

O gašenju Informera:

- Najnovija prijava protiv Informera. Novinar rekao da je odluka REM o gašnjeu Informera protivzakonita. Oni misle da treba sve da nas pobiju, da ukinu demokratiju, da ukinu drugačije mišljenje. Nigde u svetu takvi zlikovci nisu postojali. Oni vladaju od 25. uveče. Kada su tukli ljude po ulicama, kad su iz parka krenuli da naređuju. Ko mora da bude uhapšen, koja je banka uništena, ko mora da podnese ostavku. Sto dana im je počelo 25. oktobra. Vraćate avion, jer mislite da ima nešto u torbi. Kakav je to bezobrazluk, šikaniranje svih građana. Krenuli su i uzgasiće jedinu televiziju koja je bila spremna da im se suprostavi. Ugasi, zatvori, zakolji, i misle da to može doveka. Kažu za ljude da su rulja, a nisu im bili rulja oni koji su motkama, kamenicama nasrtali na policajce. To su bilu divni ljudi.

"Napadali su Pink, polomili prostorije Večernjih novosti, upali u televiziju Lav plus“

Vučić je potom govorio o incidentima u kojima su se, prema njegovim tvrdnjama, našle pojedine medijske kuće.

- Napadali su i televiziju Pink. Napadali i polomili prostorije Večernjih novosti. Upali u televiziju Lav plus u Čačku - rekao je Vučić.

On je kritikovao i način na koji su pojedini predstavnici vlasti govorili o građanima okupljenim na skupu podrške televiziji Informer.

- Kažu za ljude koji se skupe na jednom mitingu podrške nekoj televiziji, koja je trenutno najgledanija u Srbiji, oni za njih kažu da su rulja. Ti ljudi nikoga nisu tukli, nikoga nisu napali - izjavio je Vučić.

„Oni koji su napadali policiju nisu rulja, a jesu ljudi koji su došli da podrže televiziju“

Vučić je ocenio da se prema učesnicima različitih okupljanja primenjuju dvostruki standardi.

- Nisu im bili rulja, a jeste to prava rulja, oni koji su motkama, kamenicama nasrtali na policajce, oni koji su uništavali traktore ne bi li mogli da napadnu i ubiju one koji drugačije misle - rekao je Vučić.

On je naveo da su, nasuprot tome, građani koji su protestovali protiv mogućeg gašenja Informera označeni kao rulja, iako, prema njegovim rečima, nisu bili nasilni.

- Ne, ne, to su bili divni ljudi, a rulja su oni fini ljudi koji su samo zviždali, ako su čak i zviždali, došli na protest da kažu da ne bi voleli da se ugasi jedina televizija koju gledaju - izjavio je Vučić.

Dodao je da je takvu ocenu o okupljenim građanima izneo Rodoljub Šabić.

- I to im je rekao državni funkcioner Rodoljub Šabić, kojeg mi svi plaćamo - naveo je Vučić.

„Radio-televiziju Vojvodine predali su Dinku Gruhonjiću, prva odluka je ukidanje prenosa“

Govoreći o Radio-televiziji Vojvodine, Vučić je tvrdio da je ta medijska kuća predata pod uticaj Dinka Gruhonjića i da je jedna od prvih odluka bila ukidanje televizijskih prenosa.

- Radio-televiziju Vojvodine predali su u ruke Dinku Gruhonjiću. I prva važna odluka – nema TV prenosa. Šta će nam TV prenosi? Što bismo mi da imamo drugačije mišljenje? Što biste da se čuje drugačije mišljenje kad su plenum i Dinko odlučili da drugačije mišljenje nije potrebno? - rekao je Vučić.

On je naveo da smatra da se time građanima uskraćuje mogućnost da neposredno prate rad institucija i čuju različite političke stavove.

- Čemu drugačije mišljenje kad oni to znaju bolje od vas, kad to znaju bolje od nas, kad to znaju bolje od svih drugih? - upitao je Vučić.

„Prvi put posle 35 godina ukinuti televizijski prenosi“

Vučić je izjavio da se ukidanje prenosa dogodilo prvi put u Srbiji posle 35 godina.

- To se dogodilo prvi put u Srbiji posle 35 godina. Trideset pet godina nikome u Srbiji to nije palo na pamet da uradi. Njima je palo na pamet posle 35 godina - rekao je Vučić.

On je kritikovao obrazloženje takve odluke, navodeći da se javnost umesto direktnim prenosima obaveštava kroz naknadne izveštaje.

- Obrazloženje: pa mi smo tako odlučili, mi ćemo vas informisati o tome šta je bilo na toj sednici. A kako informišu, to nije dezinformisanje, to je laganje na kub - poručio je Vučić, kritikujući i način izveštavanja javnih servisa i drugih medija.

„Devetnaestogodišnjaka priveli zbog stativa za kameru“

Govoreći o postupanju policije, Vučić je naveo slučaj sina vlasnika niške televizije, za kojeg tvrdi da je priveden zbog prijave da je nosio pušku, iako je kod sebe imao stativ za kameru.

- Priveli su sina vlasnika niške televizije zbog prijave da je nosio pušku. Dete, kažem dete, 19 godina ima. Nosio stativ za kameru. Devetnaest godina, stativ za kameru - rekao je Vučić.

On je tvrdio da je policija potom pretresala porodičnu kuću i pred kamerama brojala pronađeni novac.

„Upadali u kuću, pretresali, brojali pare, izbrojali 80.000 dinara pred kamerama. Valjda i to da im uzmu, da pokažu kako ta velika pravda u Srbiji funkcioniše“, izjavio je Vučić.

„Upadali u institucije, maltretirali zaposlene i tukli ženu“

Vučić je izneo niz tvrdnji o incidentima u državnim institucijama i lokalnim samoupravama nakon promene vlasti.

- Maltretirali ljude u opštini Zemun, tukli ženu, maltretirali ljude u javnom preduzeću Srbijavode, upadali u Školsku upravu Kraljeva. Upadali u kabinet gradonačelnice Smedereva, upadali u Dom zdravlja u Nišu, šikanirali ljude - naveo je Vučić.

On je ocenio da su takvi postupci deo pritisaka na zaposlene i funkcionere koji nisu podržali nove vlasti.

„Upadali su nam na slavu, to se ni 1945. godine nije događalo“

Govoreći o incidentima u Vrbasu i Gornjem Milanovcu, Vučić je tvrdio da su pojedinci ometali obeležavanje stranačke slave SNS.

- Upali u Vrbasu na našu slavu, upali u Gornji Milanovac na našu slavu. Jeste čuli, ljudi, nekada da je neko nekome u Srbiji upadao na slavu? Ja nisam. Čak i kad nije pozvan, taj nezvani gost bi se rado odazvao na čašicu rakije, da uzme pogaču i so, da kaže neku lepu reč - rekao je Vučić.

On je posebno kritikovao ponašanje osoba za koje tvrdi da su pokušavale da spreče verski obred.

- Ali te fizionomije koje njih prate, da nekome ne daju da iseče slavski kolač, da ne daju svešteniku da očita molitvu, to se ni 1945. godine na tako brutalan način nije događalo - izjavio je Vučić.

Dodao je da iza takvih postupaka, prema njegovoj oceni, stoje pojedinci koji zastupaju radikalne levičarske i anarhističke ideje.

- Došli neki Pol Potovi učenici levičarsko-anarhističkih ideja, čućete i kasnije zbog čega, koji misle da mogu sve tradicionalne vrednosti jednog društva da sruše i svakog domaćina u Srbiji da uruše i unište - poručio je Vučić.

„Njihov ekonomski program je program razaranja Srbije“

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na radnom sastanku sa predstavnicima gradskih i opštinskih odbora SNS u Vojvodini, da ekonomski program novih vlasti, prema njegovoj oceni, može da dovede do ozbiljnih posledica po privredu Srbije, uključujući zatvaranje fabrika i gubitak radnih mesta.

Pre toga, Vučić je govorio o objavljivanju brojeva telefona na društvenim mrežama i pritiscima kojima su, kako tvrdi, izloženi članovi SNS i građani koji podržavaju tu stranku.

- Delili su na društvenim mrežama, i dalje to rade, brojeve telefona. Ne samo visokih funkcionera, bilo koga, pozivajući da ih uznemiravaju i vređaju - rekao je Vučić.

On je oštro kritikovao platforme koje su, prema njegovim rečima, korišćene za prijavljivanje političkih neistomišljenika.

- Platforma 'Prijavi svog ćacija' i 'Budimo vlasti' gora je od bilo koje platforme koju je smislio Adolf Hitler. Ništa slično i tako jezivo ni Adolf Hitler nije mogao da smisli - izjavio je Vučić.

On je takvu praksu uporedio sa istorijskim primerima diskriminacije, navodeći da su u Belgiji, prema njegovim rečima, ljudi drugačije boje kože držani u kavezima sve do 1968. godine.

- A danas bi da nam drže predavanja o slobodi i demokratiji - rekao je Vučić.

„Voja Stojković zadržan 48 sati samo zato što nije hteo da klekne pred njima“

Vučić je naveo da je Voja Stojković priveden i zadržan 48 sati zbog postupka za koji tvrdi da decenijama nije bio razlog za pritvaranje u Srbiji.

- Priveli su Voju Stojkovića i zadržali 48 sati zbog nečega zbog čega niko u Srbiji nije priveden poslednjih 60 godina. Samo zato što je pošten čovek i samo zato što nije hteo da klekne pred njima - rekao je Vučić.

On je dodao da je to samo jedan od primera pritisaka kojima su, prema njegovim rečima, izloženi članovi SNS.

- Ovo je samo jedan mali deo onoga kroz šta ste svi prošli i što svi znate. I nisam došao da vas dodatno plašim, a ovo je sitnica, jer će biti gore - izjavio je Vučić.

„Ljudima bi moglo da bude dobro još godinu i po dana, a onda bi usledio pad“

Govoreći o ekonomskim planovima nove vlasti, Vučić je rekao da je poslednjih dana detaljnije proučavao njihov program.

- Ja sam njihove planove počeo pažljivo da proučavam tek poslednjih dana. Dovoljno mi je bilo da vidim jednu rečenicu da shvatim o kakvim glupostima govore, ali sad sam ušao dublje u to. Njihov ekonomski program je program razaranja Srbije - rekao je Vučić.

On je naveo da je ranije smatrao da nova vlast neće imati ozbiljnijih ekonomskih problema u prvih godinu i po dana, zahvaljujući rezultatima koje je, prema njegovoj oceni, ostavila prethodna vlast.

- Govorio sam da u ekonomiji neće biti problema, da će imati godinu i po dana super stanja, jer smo mi ostavili visoku stopu rasta, napravili taj put nagore koji je nemoguće lako zaustaviti - izjavio je Vučić.

Prema njegovim rečima, nastavljanje sadašnje ekonomske politike moglo bi da obezbedi određenu stabilnost, ali bi primena programa novih vlasti, kako tvrdi, mogla znatno brže da dovede do problema.

- Budu li sprovodili ovo što su oni napisali, nećemo ni devet meseci moći da idemo napred. Pitanje je da li i šest - rekao je Vučić.

„Ako uvedu radnu nedelju od 28 sati, nestaće nam sve fabrike“

Vučić je posebno kritikovao predlog skraćivanja radne nedelje, za koji tvrdi da se nalazi u ekonomskom programu novih vlasti.

- Oni vam kažu da u Srbiji niko ništa neće da radi, da će radna nedelja da bude 28 sati. Ako slažu, moraće da objasne ljudima zašto su lagali. Ako ne, imaćemo potpunu deindustrijalizaciju u zemlji - rekao je Vučić.

On je ocenio da bi primena takvog rešenja mogla da ugrozi industrijsku proizvodnju.

- Nestaće nam sve fabrike. Napustiće nas sve fabrike - izjavio je Vučić.

„Alta banku namerno uništavaju jer je bila jedina korespondentska banka sa Rusijom“

Vučić je izneo i tvrdnje da nove vlasti, u saradnji sa stranim službama, namerno ugrožavaju poslovanje Alta banke.

- Namerno, u dogovoru sa stranim službama, uništavaju Alta banku. Alta banka je mogla da postoji, mogle su da se uvedu stabilizacione mere još mesec, dva ili tri - rekao je Vučić.

On je naveo da smatra da je razlog takvog postupanja povezan sa poslovnim odnosima sa Ruskom Federacijom.

- Uništili su je zato što je to bila jedina korespondentska banka sa Rusijom - izjavio je Vučić.

Prema njegovim rečima, i vraćanje aviona iz Viljnusa imalo je za cilj slanje političke poruke osobama koje imaju veze sa Rusijom.

- Kao što su i onaj avion vraćali da bi pokazali kako će da unižavaju sve one koji imaju nekakve veze sa Ruskom Federacijom - rekao je Vučić.

Kritike zbog navoda o iznošenju 45 milijardi dinara

Vučić se osvrnuo i na medijske napise o navodnom iznošenju 45 milijardi dinara, dovodeći u pitanje način na koji su te informacije predstavljene javnosti.

- Je l' se sećate od pre dva dana laži na naslovnim stranama, kako je Macura ili ne znam ko izneo 45 milijardi dinara? Sećate se, pročitali ste - rekao je Vučić.

On je naveo da su građani, na osnovu takvih naslova, mogli da steknu utisak da je reč o ogromnoj količini gotovog novca iznetoj odjednom.

- Pa onda mi računamo, čekaj, to su kamioni i kamioni para. Onda oni kažu, pa ne, to je u toku sedam godina. Ko zna kakve operacije je imao čovek i da li je kupovao nešto u regionu ili nije - izjavio je Vučić.

Dodao je da nema neposredna saznanja o tim transakcijama, ali da smatra da su informacije predstavljene na obmanjujući način.

- Pri tome pojma nemam. Samo vidim da lažu. I vidim da nas silno lažu. I onda shvatim zašto su to uradili i koji su politički razlozi za to bili potrebni - rekao je Vučić.

„Drekselmajer odlazi iz Zrenjanina, 5.150 ljudi ostaje bez posla“

Govoreći o stanju u industriji, Vučić je naveo da kompanija Drekselmajer odlazi iz Zrenjanina i da je prethodna vlast dve godine pregovarala kako bi zadržala njeno poslovanje u Srbiji.

- Drekselmajer odlazi. Drekselmajer je trebalo da ode pre dve godine. Dve godine smo pregovarali sa Drekselmajerom iz Zrenjanina da ostane i uspevali uvek da ih zadržimo - rekao je Vučić.

On je tvrdio da nove vlasti nisu pokazale interesovanje za nastavak tih razgovora.

- Niko od njih nije bio zainteresovan za razgovore. Pet hiljada sto pedeset ljudi bez posla, šta ih briga? - izjavio je Vučić.

Pomenuo je i probleme u kompaniji u Valjevu, navodeći da bi bez posla moglo da ostane još 700 radnika.

- U Valjevu 700 ljudi bez posla. Šta ih briga za bilo koju firmu? Ne zanima to njih. Njih zanima samo teror - rekao je Vučić.

„Odustaju od Ekspa i milijardi evra koje je Srbija mogla da zaradi“

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na radnom sastanku sa predstavnicima gradskih i opštinskih odbora SNS u Vojvodini, da nove vlasti, prema njegovoj oceni, odustaju od razvojnih projekata koji bi Srbiji doneli značajne prihode, među kojima je i Ekspo.

„Nikakve snove nemaju, Ekspo, da podižemo zemlju, da gradimo zemlju, gde imamo tri-četiri miliona turista, da svaki potroši po 500 evra, pa izračunajte, to je milijardu i po do dve milijarde evra, a trošiće više“, rekao je Vučić.

On je naveo da su za dolazak na Ekspo bili zainteresovani brojni svetski lideri.

„Posebno što su spremni bili da dođu najvažniji i najmoćniji vladari sveta. Ne, ne interesuje ih, prekinućemo i to, da bi oni, Bože, istraživali javne nabavke i ugovore“, izjavio je Vučić.

Govoreći o predstavnicima novih vlasti, izneo je oštre kritike na njihov račun.

„Sve poštenjačina do poštenjačine, sve lopov do lopova, da se ne zna koji je gori, sa dna kace. Sa dna kace! I oni će meni da drže predavanja o tome“, rekao je Vučić.

„Predviđaju četiri radna dana i pet dana mesečno kada zaposleni mogu da kažu da su iscrpljeni“

Vučić je kritikovao predloge iz ekonomskog programa novih vlasti koji se odnose na skraćivanje radnog vremena i dodatna prava zaposlenih.

„A onda su smislili sledeću stvar. Nije dovoljno to što ćemo da radimo četiri dana u nedelji po sedam sati, nego ćemo da imamo pravo da pet puta mesečno kažemo: 'Isključujem se, ne mogu da dođem na posao jer sam burnout'“, rekao je Vučić.

On je naveo da bi, prema takvom predlogu, zaposleni mogli da izostanu sa posla zbog iscrpljenosti, uz obaveštenje poslodavcu.

„Valjda sam loše volje, pa ne mogu taj dan da radim, samo ti javim da neću da dođem“, rekao je Vučić.

Posebno je kritikovao predloge koji se odnose na pravo zaposlenih da ne odgovaraju na poslovne pozive van radnog vremena.

„A ne daj Bože da me gazda pozove, da me pita nešto posle radnog vremena. Ode gazda u ćorku odmah“, rekao je Vučić.

On je zatim, ironično govoreći o mogućim sankcijama za poslodavce, pomenuo i postupanje tužilaštva.

„Odmah zove, Zagorka, Nenadić, ko hoćeš, tri meseca pritvora, kakav mesec, daj odmah tromesečni pritvor. Ko si ti da zoveš radnika da ga pitaš nešto o onome što je bilo na poslu?“, izjavio je Vučić.

„Koliko bi ljudi u Sremu ostalo bez posla da nije bilo stranih investitora?“

Vučić je ocenio da bi primena predloženih ekonomskih mera mogla negativno da utiče na dolazak stranih investitora i opstanak postojećih fabrika u Srbiji.

„I koji će investitor da dođe u zemlju? Kažu nećemo strane investitore. Super, ljudi, zamislite koliko u Rumi, koliko u Pećincima, koliko u Inđiji, govorim zato što smo ovde u Sremu, koliko investitora nikada ne bi došlo i koliko bi ljudi bez posla ostalo“, rekao je Vučić.

On je upozorio da bi takva politika, prema njegovoj proceni, mogla da dovede do odlaska pojedinih kompanija iz Srbije.

„Koliko će te kompanije da napuštaju zemlju sa takvim stavom? A šta ćemo raditi ako nam jednog dana Kromberg i Šubert kaže, za dve ili tri godine, mi nećemo i ne možemo više“, rekao je Vučić, pominjući i oko 4.000 radnih mesta u Kruševcu.

On je optužio predstavnike novih vlasti da ne pokazuju dovoljno interesovanja za položaj radnika.

„Baš ih briga za sve, baš ih briga za radnike. Važno je da oni uteruju strah u kosti i da misle da terorom mogu da rešavaju stvari“, izjavio je Vučić.

„U Skupštini ću otkriti ko je upao u MUP i naređivao ko da bude šef beogradske policije“

Vučić je najavio da će u Narodnoj skupštini govoriti o postupanju pojedinaca koji su, prema njegovim tvrdnjama, nakon izbora počeli da utiču na kadrovska rešenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

„Upali ste u MUP, a u Narodnoj skupštini ću vam otkriti ko je upao i ko je počeo da naređuje ko da bude postavljen za šefa beogradske policije“, rekao je Vučić.

On je ocenio da se odluke donose van institucija, uprkos ranijim zahtevima predstavnika novih vlasti za njihovim jačanjem.

„Prvo, sve je vaninstitucionalno. Govorili su nam: 'Hoćemo institucije.' Tako, srušili su sve institucije. Institucije su postale sprdnja“, izjavio je Vučić.

„REM je postao sprdnja, a ne institucija“

Govoreći o radu Regulatornog tela za elektronske medije, Vučić je ocenio da je REM izgubio institucionalni kredibilitet.

„REM vam je institucija? REM je sprdnja. REM je zavitlavanje nacije. Nije nikakva institucija“, rekao je Vučić.

On je kritikovao tvrdnje predstavnika novih vlasti da postupaju u skladu sa zakonom i institucionalnim procedurama.

„Jer to što ste nam govorili da je to institucionalno i pravno delovanje, ajde nemojte, molim vas, ko Boga, da zavitlavate ovaj narod i da nas pravite budalama“, izjavio je Vučić.

„Možda nismo mnogo pametni, ali budale nismo“, poručio je Vučić.

„Obećavali su slobodu izražavanja, a sada bi da ućutkaju svakoga ko drugačije misli“

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je danas da su predstavnici novih vlasti tokom izborne kampanje govorili o slobodi izražavanja i pravu na drugačije mišljenje, a da su nakon dolaska na vlast, prema njegovim rečima, počeli da postupaju suprotno tim obećanjima.

„Govorili su nam: 'Hoćemo slobodu izražavanja, hoćemo da svako u ovoj zemlji ima pravo da kaže šta misli i da se čuje ono što misli.' I to su ponavljali tokom kampanje. Prvo što su uradili – ukini svakoga. Ne ukini medij svaki, već ukini svakoga ko drugačije misli. Taj ne sme da postoji, taj ne sme da postoji“, rekao je Vučić.

On je naveo da mu ne smetaju kritike koje su mu upućivane, ali da smatra da su tokom prethodnog perioda iznošene brojne neistinite optužbe.

„Šta bi sa zvučnim topom, Jovanjicom i svim tim lažima?“

Vučić se osvrnuo na ranije optužbe koje su iznošene na njegov račun, posebno pominjući slučajeve zvučnog topa i Jovanjice.

„I nije važno šta govore sve o meni i šta su govorili i šta su lagali. Nikakav problem. Jer šta bi sa zvučnim topom? Šta bi sa zvučnim topom? Šta bi sa Jovanjicom? Šta bi sa svim lažima? Nema ništa. Lažovi jedni bedni. Sve vreme su lagali“, izjavio je Vučić.

„Neki sada traže izgovor da opravdaju prelazak na drugu stranu“

Govoreći o pojedincima koji su ranije podržavali SNS, Vučić je rekao da pojedini među njima sada kritikuju način komunikacije i nastup medija bliskih toj stranci.

„A znate koji su mi najgori od onih naših ljudi? Znaš, ti si iz Beograda, rođen si u Beogradu, Aleksandre, nama tu trebaju neki finiji ljudi“, rekao je Vučić, opisujući primedbe koje dobija.

On je kao primer naveo odnos prema nastupima glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića.

„Znaš, Vučićević, on to 'namolim vam naninu' ili tako dalje. A ovi finiji iz Beograda kažu 'Vučiću, pi*ka ti materina' na televiziji i to je valjda mnogo fino i dobro, jer je to onako lepo, baš demokratski i fino, ali je problem ako neko kaže 'namolim vam naninu'“, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, takve primedbe pojedincima služe da opravdaju promenu političke strane.

„I čim to čujete od nekoga, znajte da je pronašao najbolji mogući razlog da svoju izdaju i svoje preletanje na drugu stranu opravda. I nemojte mnogo da se obazirete. Samo kažite: 'Hvala, majstore, sve sam razumeo'“, poručio je Vučić.

„Nama su potrebni borci, ljudi koji imaju srce“

Na kraju ovog dela obraćanja, Vučić je istakao da su SNS potrebni ljudi spremni da nastave političko delovanje i u teškim okolnostima.

„A nama su potrebni borci. Ljudi koji imaju srce i čak i kad grešimo, te ljude sa srcem i ljude koji su pravi borci imaćemo“, rekao je Vučić.

„Spreman sam ni zbog čega da idem u zatvor, pobediću ih i iza rešetaka“

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na radnom sastanku sa predstavnicima gradskih i opštinskih odbora SNS u Vojvodini, da je spreman i na odlazak u zatvor, ali da ga to neće sprečiti da nastavi političku borbu.

„A ja sam spreman ni zbog čega da idem u zatvor. Pobediću ih i u zatvoru, i čim izađem iz zatvora, pobediću ih na izborima koje će morati da raspišu. Samo neka! Ne sumnjajte u moju čeličnu volju“, poručio je Vučić.

„Svakog dana prete zatvorom, obični ljudi se tresu od straha“

Vučić je prethodno kritikovao pojedince koje je nazvao „Montenegrinima“, naglasivši da pod tim ne podrazumeva Crnogorce, koje je nazvao braćom, već ljude za koje tvrdi da mrze Srbiju.

„Kupili su se nekako svi Montenegrini ovog sveta. Namerno ne kažem Crnogorci, jer su to naša braća, već Montenegrini, oni koji mrze Srbiju. I svi su im na listi, i Sajčić, i Srđanović, i Šoškić, i Borović, i ovaj i onaj, svi su tu“, rekao je Vučić.

On je naveo da pojedinci svakodnevno prete zatvorom političkim neistomišljenicima.

„I svakome prete zatvorom svakog dana. Ja znam, obični ljudi tresu se od straha“, izjavio je Vučić.

„Policajce su prvo pritvorili, pa naknadno počeli da traže snimke“

Govoreći o postupcima protiv policijskih službenika, Vučić je tvrdio da su pojedini policajci pritvoreni pre nego što su nadležni prikupili dokaze protiv njih.

„Jutros mi jedan momak kaže: 'Upali nam u kabinet, ne znam šta rade.' Znate šta rade oni? Ja ću vam otkriti. Pošto nisu obezbedili da imaju snimak da su bilo šta ovi policajci loše uradili, oni ih pritvorili, a onda se naknadno setili da dođu u Vladu da traže snimke“, rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, cilj je bio da se na snimcima naknadno pronađe nešto što bi opravdalo određivanje pritvora.

„Ne bi li pronašli nekog od njih na tom snimku, da nađu dovoljan razlog zašto su ih pritvorili“, naveo je Vučić.

On je opisao i razgovor sa mladićem koji mu se, kako je rekao, obratio vidno uplašen.

„Trese se dete, trese se dečko ovako preda mnom. Ja mu kažem: 'Sine, kad se pomiriš sa nečim, nemaš nikakvih problema'“, rekao je Vučić.

Nakon toga je poručio da je lično spreman da snosi posledice političke borbe, uključujući i eventualno zatvaranje, ali da neće odustati od svojih stavova.

„Sve fabrike i autoputeve smo mi izgradili, oni neće napraviti ništa“

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na radnom sastanku sa predstavnicima gradskih i opštinskih odbora SNS u Vojvodini, da građane treba podsećati na infrastrukturne i privredne projekte realizovane tokom prethodne vlasti.

„Imajte u vidu najvažniju stvar, a za to vreme narode, vi samo nešto radite. Kad idete Rumom, pored Rume, pored auto-puta, pokažite im prema Šapcu taj auto-put koji je taj Vučić uradio, ne ovi. Sve one fabrike, to je Vučić izgradio i doveo, a ne oni. Sve naučno-tehnološke parkove, to smo mi napravili, a ne oni, jer oni neće napraviti ništa“, rekao je Vučić.

On je ocenio da će građani u narednim mesecima promeniti mišljenje o radu novih vlasti.

„Ljudi zatvaraju radnje, ne izlaze na ulice, kafane i restorani su prazni“

Vučić je izjavio da se, prema njegovoj oceni, u Srbiji već osećaju posledice političkih promena i da među građanima vlada strah.

„A narod će već za devet meseci, šest do devet meseci, drugačije da govori. U strahu su velikom. Ljudi zatvaraju radnje, ne izlaze na ulice, kafane i restorani prazni“, rekao je Vučić.

On je tvrdio da se u pojedinim delovima Srbije povećao broj slučajeva iznude i zastrašivanja građana.

„Jeste primetili jednu stvar? Upadaju i ovde u Sremskom okrugu na mnogo mesta razni reketaši, dolazili, maltretirali ljude, od tesara, klesara do mesara, sve moguće“, naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, nijedna od osoba koje su učestvovale u takvim incidentima nije uhapšena.

„Nijedan od njih nije uhapšen u prethodnim danima. Nijedan“, rekao je Vučić.

„Upali u Ministarstvo finansija zbog seckanja luka, a mislili da se uništavaju dokumenta“

Vučić je govorio i o postupanju nadležnih organa u Ministarstvu finansija, tvrdeći da je jedna intervencija pokrenuta zbog pogrešno protumačenog zvuka.

„A upali popodne u Ministarstvo finansija, znate li zašto? Vi sad mislite nešto su oni pametno pronašli. Prijavili im, kaže, secka se nešto. Secka se luk. Naručio neko ćevape, pa secka luk“, rekao je Vučić.

On je naveo da, uprkos brojnim prijavama, nije pronađen nijedan dokaz o uništavanju dokumentacije.

„Pošto nijedan iseckan papir nisu našli nigde. I svih 360 prijava, nijedan iseckan papir nigde nisu našli“, izjavio je Vučić.

Na kraju ovog dela obraćanja kritikovao je postupanje tužilaštva i pojedinih pripadnika policije.

„Sram ih bilo sve zajedno. I tužioce, i te u policiji koji im tako bedno služe, i sve druge“, poručio je Vučić.

„Moramo da menjamo sebe, ali da ostanemo dosledni svojoj politici“

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na radnom sastanku sa predstavnicima gradskih i opštinskih odbora SNS u Vojvodini, da stranku očekuju značajne kadrovske promene na vanrednoj skupštini zakazanoj za 13. decembar.

„Ono što se našeg posla tiče, 13. decembra je naša skupština. Mi moramo sebe, naravno, da menjamo. Da se držimo naše politike, sebe da menjamo. Prvo da podmladimo ljude, ne možemo ljude da podmladimo, nego stranku da podmladimo“, rekao je Vučić.

On se našalio na račun sopstvene formulacije, rekavši da je na trenutak pomislio da je Bogoljub Karić.

„U Glavnom odboru biće 500 potpuno novih ljudi“

Govoreći o predstojećim promenama u rukovodstvu SNS, Vučić je najavio izbor velikog broja novih članova Glavnog odbora.

„Stranku da podmladimo, da izaberemo Glavni odbor u kojem će da bude 500 novih ljudi, 500 potpuno novih ljudi“, izjavio je Vučić.

On je pozvao članove stranke da učestvuju u predlaganju novih kadrova, bez međusobne zavisti i ljubomore.

„Hoću da učestvujete u tome bez imalo zavisti i ljubomore, da pronađete one ljude koji su se trudili, pokazali i dokazali u teškim vremenima, a to je pre svega u ovih 12 dana, koji su pokazali da su odani i lojalni stranci i idejama za koje se borimo“, rekao je Vučić.

Naglasio je da prilikom izbora novih članova rukovodstva treba voditi računa i o ljudima koji su bili aktivni u stranci pre 2012. godine.

„Naravno, i one od pre 2012. godine, zato što su i to bili borci koji su imali ideale, a koji su sklanjani“, naveo je Vučić.

„Svaki mesni i opštinski odbor da održava sastanke dva puta nedeljno“

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na radnom sastanku sa predstavnicima gradskih i opštinskih odbora SNS iz Vojvodine, da očekuje intenziviranje stranačkih aktivnosti uoči vanredne skupštine SNS, zakazane za 13. decembar.

„Hoću da, tačka jedan, idete i razgovarate, jer su stigli iz svih vojvođanskih opština, iz svih. Hoću da idete da zakažete sve mesne odbore i da ih održavate dva puta nedeljno u narednom periodu. Svaki mesni odbor dva puta nedeljno, svaki opštinski odbor dva puta nedeljno“, rekao je Vučić.

On je naglasio da očekuje najveću moguću aktivnost stranačkih odbora do održavanja skupštine.

„Hoću najveću aktivnost i hoću da pozovete kompletno članstvo. Neki će doći, neki su uplašeni, neće. Kada vide, posle tri-četiri sastanka, da razgovarate, da se dogovarate, da pravite planove, vratiće se mnogi“, naveo je Vučić.

„Nemaju svi ljudi isti prag straha, nemojte im zameriti“

Vučić je pozvao predstavnike odbora da imaju razumevanja za članove koji se zbog straha trenutno ne uključuju u stranačke aktivnosti.

„Nemaju svi ljudi isti prag straha. Zato vas molim, ne zamerite im to previše. Samo nisu dovoljno snažni i dovoljno jaki kao vi“, rekao je Vučić.

Ponovio je da mesni i opštinski odbori treba redovno da održavaju sastanke i razgovaraju sa članstvom.

„Dakle, dva puta nedeljno mesni, dva puta nedeljno opštinski odbor. Razgovarajte sa članstvom“, poručio je Vučić.

„Štampaćemo Belu knjigu terora koju sprovodi 'Studentska lista'“

Vučić je najavio i organizovanje razgovora sa građanima, postavljanje stranačkih štandova i održavanje tribina.

„Istovremeno dogovarajte na tim sastancima razgovore sa narodom. Slobodno sa našim štandovima, slobodno sa našim materijalima, štampaćemo materijale, štampaćemo Belu knjigu terora koju sprovodi 'Studentska lista' od prvog dana dolaska na vlast“, rekao je Vučić.

On je ponovio tvrdnje da je „Studentska lista“ preuzela vlast van institucija i da sprovodi pritiske na političke neistomišljenike.

„Da se ne prave naivni da nisu preuzeli vlast, jesu, i to su je preuzeli vaninstitucionalno, na divljački način, na zločinački način, sprovodeći teror nad svima koji drugačije misle“, izjavio je Vučić.

Najavio je da će SNS, pored materijala sa kritikama nove vlasti, građanima predstavljati i sopstvene političke ideje.

„Delićemo, naravno, i to šta su naše ideje. Držite štandove, držite tribine, odgovarajte na pitanja“, poručio je Vučić.

„SNS mora da bude stub stabilnosti i sigurnosti za sve građane“

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na radnom sastanku sa predstavnicima gradskih i opštinskih odbora SNS u Vojvodini, da njegova stranka mora da predstavlja stub stabilnosti i sigurnosti u Srbiji, za koju je ocenio da se suočava sa neizvesnošću u pogledu buduće politike i formiranja novih državnih organa.

„Veoma je važno da danas, u zemlji nestabilnosti i nesigurnosti, u kojoj niko ne zna ni šta nam je politika, u kojoj niko ne zna ni ko će biti premijer, ni ko će biti bilo šta, ni ko se za kakvu politiku zalaže, važno je da postoji jedan stub stabilnosti“, rekao je Vučić.

On je poručio predstavnicima stranačkih odbora da upravo SNS treba da preuzme tu ulogu.

„Taj stub stabilnosti mora da bude naša stranka, taj stub stabilnosti i sigurnosti za sve građane morate da budete vi“, istakao je Vučić.

„Podržaćemo sve što nova vlast uradi dobro, ako nije protiv nacionalnih interesa“

Vučić je najavio da SNS neće automatski osporavati sve odluke novih vlasti, već da će podržati poteze koje smatra korisnim za Srbiju.

„Mi nećemo da rušimo sve što neko uradi dobro. Uradili ste nešto dobro na evropskom putu, a da nije ugrozilo naše nacionalne interese i državu, uradili ste nešto dobro, rešili ste da izgradite nešto, da završite ono što nikada ne biste ni započeli, ali smo mi započeli, pa da završite – pozdravićemo“, rekao je Vučić.

On je naglasio da SNS namerava da deluje kao opozicija koja vodi računa o državnim interesima, bez obzira na političke razlike sa vladajućom većinom.

„Želimo poverenje naroda na sledećim parlamentarnim izborima“

Vučić je istakao da će cilj SNS biti povratak poverenja građana na narednim parlamentarnim izborima.

„Mi ćemo da se ponašamo kao državotvorna opozicija, kao opozicija koja zna šta je država, koja želi poverenje naroda na sledećim parlamentarnim izborima, kao neko ko zna šta je najbolje za Srbiju“, izjavio je Vučić.

Poručio je da državni interesi moraju imati prednost nad političkim sukobima.

„Srbija mora da bude ispred i iznad svih naših političkih trzavica i političkih razlika. E, to je razlika između nas i njih. I tu razliku ćemo morati da pokažemo i u Skupštini i na svakom drugom mestu“, rekao je Vučić.

„Formiraćemo 15 stručnih saveta u svakom opštinskom odboru“

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na radnom sastanku sa predstavnicima gradskih i opštinskih odbora SNS u Vojvodini, da će stranka formirati do 15 stručnih saveta na opštinskom nivou, kako bi u svoj rad uključila veći broj stručnjaka iz različitih oblasti.

„Dalje, imate još teških zadataka. Svi ste dužni da na nivou opštinskih odbora, dostavićemo vam to, Miloše, ja sam ih zapisao, 15 saveta da formirate. Hoću da time dobijamo stručne ljude na opštinskom nivou“, rekao je Vučić.

On je naveo da će među njima biti saveti za zdravstvo, poljoprivredu, nauku, obrazovanje i prosvetu, kao i za druge oblasti.

„Koliko god hoćete, do 15 saveta da se oforme na opštinskom nivou. Neki imaju sedam članova, neki imaju 25 članova, neki 30“, objasnio je Vučić.

„Stručnjaci da obilaze mesne odbore i razgovaraju o problemima građana“

Vučić je zatražio da članovi stručnih saveta najmanje dva puta mesečno posećuju mesne odbore i razgovaraju o stanju u oblastima za koje su zaduženi.

„Da se ti saveti spuštaju, najmanje dva puta mesečno odu u mesni odbor negde gde će da govore i o analizi situacije u određenoj oblasti, recimo u zdravstvu, i da govore o tome šta je to što ćemo da uradimo kada preuzmemo odgovornost“, rekao je Vučić.

On je ocenio da bi takav način rada doprineo većem uključivanju građana i članova stranke u političke aktivnosti.

„To mora da se radi jer će to dodatno da okupi ljude, dodatno da energizuje ljude“, naveo je Vučić.

„Moramo da se vratimo ljudima koji nisu u skupim kabinetima i centrima moći“

Vučić je poručio da SNS mora više pažnje da posveti ljudima koji nisu na visokim funkcijama, a imaju znanje i iskustvo koje može da doprinese radu stranke.

„Da se vratimo onima koji nisu u otuđenim centrima moći, koji nisu u skupim kabinetima, visoko negde u vrhu vlasti, a ne čuju obične ljude i neće da vide ljude koji su neretko i obrazovaniji i pametniji od njih, jer hoće po svaku cenu da sačuvaju svoju poziciju“, rekao je Vučić.

On je istakao da želi lično da upozna članove novoformiranih saveta.

„Dolaziću vam na sednice u Irigu i Sečnju“

Vučić je najavio da će i sam prisustvovati pojedinim sednicama stručnih saveta u lokalnim odborima SNS.

„Hoću da upoznam svakog od tih ljudi. Jer ću da vas iznenadim, dolaziću vam na sednice saveta. Iznenadiću vas u Irigu, doći ću na sednicu saveta. Iznenadiću vas u Sečnju, doći ću na sednicu saveta“, rekao je Vučić.

Naveo je da za takve aktivnosti ima vremena do planiranog službenog puta u Kinšasu.

„Imam vremena sve dok ne odem na službeni put u Kinšasu. To ćete malo da mi oprostite, a kad se vratim iz Kinšase, onda ćemo u Beograd, da ih pobedimo i da ih sklonimo jednom zauvek“, poručio je Vučić.

„Šokiraćete se kada budete videli ko će biti ministri“

Govoreći o formiranju nove vlade, Vučić je postavio pitanje zbog čega nova parlamentarna većina još nije pokrenula postupak njenog izbora.

„Što mislite zašto ne formiraju vladu? Što nisu tražili danas da zakažu za sutra sednicu Skupštine? To će zakazati za sedmi, osmi, deveti, deseti, najkasnije“, rekao je Vučić.

On je ocenio da predstavnici novih vlasti odlažu formiranje vlade kako bi, prema njegovim tvrdnjama, nastavili da upravljaju institucijama van redovnih procedura.

„Mislite da će da formiraju vladu tri dana posle toga ili pet? Zato što oni hoće da vladaju kroz revolucionarni teror, zato što neće da pokažu svoje divno lice građanima Srbije“, izjavio je Vučić.

On je najavio da će javnost, prema njegovoj oceni, biti iznenađena imenima budućih ministara.

„Šokiraćete se kada budete videli ko će biti ministri. Bukvalno ćete da se šokirate da to mogu da budu srpski ministri. Možda biste pomislili da to negde drugde mogu da budu ministri, ali ćete biti šokirani kada čujete da su to srpski ministri“, rekao je Vučić.

Dodao je da očekuje i brojne kritike i opravdanja novih ministara nakon preuzimanja funkcija.

„Penzioneri da znaju da smo mi obezbedili povećanje penzija od 1. decembra“

Vučić se osvrnuo i na predstojeće povećanje penzija, navodeći da će uvećana primanja penzionerima biti isplaćena početkom januara.

„I penzioneri treba da znaju, penzije koje im dolaze uvećane od 1. decembra, dakle koje će primiti do Badnjeg dana, do Tucindana, Badnjeg dana, petog, šestog januara, mi isplaćujemo i mi smo obezbedili“, rekao je Vučić.

On je istakao da je sredstva za povećanje penzija obezbedila prethodna vlast, dok će se, kako je naveo, tek videti kakvu će politiku prema penzionerima voditi nova vlada.

„A šta će oni posle toga, to ćemo da vidimo“, poručio je Vučić.

„Obezbedili smo novac za narednih sedam do osam meseci, ali privreda je ugrožena“

Lider opozicije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na radnom sastanku sa predstavnicima gradskih i opštinskih odbora SNS u Vojvodini, da je prethodna vlast obezbedila dovoljno novca za narednih sedam do osam meseci, ali je izrazio zabrinutost zbog mogućih posledica ekonomske politike novih vlasti.

„Sedam-osam meseci, jer smo dovoljno novca obezbedili. Kako će dalje da ide uz ovakvo razaranje privrednog tkiva, uz ovakvo razaranje industrije, nemojte ni da me pitate“, rekao je Vučić.

On je kao jedan od primera naveo kompaniju Teklas, za koju je rekao da ukida treću smenu u pogonima na jugu Srbije.

„Ali oni su govorili, Teklas nije potreban. Da ovaj Teklas gasi treću smenu na jugu Srbije. Možete da mislite, desi li nam se, a nadam se da neće“, rekao je Vučić.

On je naveo da je spreman da pomogne u razgovorima sa kompanijama kako bi nastavile da posluju u Srbiji.

„Bio sam spreman da im pomognem, jer time pomažem svojoj zemlji, da molimo sve te ljude da ostanu u našoj zemlji, da nastave da rade normalno“, izjavio je Vučić.

Prema njegovim rečima, pojedini predstavnici novih vlasti ne pokazuju dovoljno interesovanja za sudbinu zaposlenih u industriji.

„Šta to njih briga? Oni su bogati, imaju dovoljno para i iz nevladinih organizacija, a i sami dovoljno bogati i bahati, da ih to nije mnogo briga“, rekao je Vučić.

„Nemojte da očekujete čudo za tri, šest ili devet meseci“

Vučić je poručio članovima SNS da ne očekuju brze političke promene i da se pripreme za dugotrajan period opozicionog delovanja.

„Nemojte da se nadate da će neko čudo da se desi za tri, četiri, šest ili devet meseci. Neće“, rekao je Vučić.

On je ocenio da pred strankom stoji težak period, ali je izrazio uverenje da će iz njega izaći snažnija.

„Suočićemo se sa bezbroj problema, proći ćemo kroz čistilište, ali ćemo iz toga izaći jači“, izjavio je Vučić.

„Kao što se srpska vojska vratila posle Albanske golgote, tako ćemo i mi“

Vučić je uporedio predstojeće izazove za SNS sa istorijskim događajima, pominjući Dugi marš kineske armije i povratak srpske vojske nakon Albanske golgote.

„Kao što je kineska armija izašla kao pobednička armija posle Dugog marša, kao što se srpska vojska vratila kao pobednička vojska posle najveće tragedije, posle Albanske golgote, tako ćemo i mi“, rekao je Vučić.

On je pozvao prisutne da zapamte njegove reči i da ne gube nadu u teškim trenucima.

„I samo zapamtite ove reči koje sam danas izgovorio. I kad budete mislili da se to nikada neće desiti, da su užasni dani, da su najteži trenuci, da su nam svi okrenuli leđa, samo se setite mojih reči. I setite se ovog skupa od večeras“, poručio je Vučić.

Dodao je da članovi stranke treba da budu svesni da nisu sami i da mogu da računaju na međusobnu podršku.

„Znajte da nas uvek ima. Da nas uvek ima da se držimo zajedno“, rekao je Vučić.

„Dosta ste kritikovali jedni druge, sada ruku pod ruku u borbu“

Na kraju ovog dela obraćanja Vučić je pozvao članove SNS na jedinstvo i prevazilaženje unutrašnjih nesuglasica.

„I ono što tražim od vas, to je da budemo ujedinjeni u otporu tiraniji. Da budemo zajedno. Dosta ste kritikovali i napadali jedni druge“, rekao je Vučić.

Poručio je da je potrebno da svi članovi stranke međusobno sarađuju i pružaju podršku jedni drugima.

„Sad jedni uz druge. Ruku pod ruku. Zagrlite prijatelja i brata iz stranke. I svi zajedno u borbu“, zaključio je ovaj deo obraćanja Vučić.