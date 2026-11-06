Svet

"OBJAVIĆEMO LISTU CILJEVA" IRGC: Zemlje koje budu pomagale SAD biće legitimne mete

Б. Р.

06. 11. 2026. u 10:50

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SAVETNIK komandanta Vazduhoplovnih snaga Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Ali Belali izjavio je danas da svaka zemlja ili sila koja bude pomagala Sjedinjenim Američkim Državama u eventualnom novom napadu na Iran mogla bi da postane "legitimna meta" za iranske odmazdne udare.

ОБЈАВИЋЕМО ЛИСТУ ЦИЉЕВА ИРГЦ: Земље које буду помагале САД биће легитимне мете

Foto: Maryam Rahmanian/Shutterstock Editorial/Profimedia

Belali je u intervjuu za iransku televiziju Al-Alam rekao da bi pretnja mogla da obuhvati sve regione, u zavisnosti od stepena saradnje pojedinih zemalja sa Vašingtonom.

On je naveo da će iranska lista ciljeva biti objavljena u odgovarajućem trenutku, ukoliko protivnici ponovo pokrenu rat protiv Irana.

Belali je istakao da su razvoj domaće industrije raketa, dronova i protivvazdušne odbrane, kao i raspoređivanje raketnih baza širom zemlje, omogućili Iranu da održi vojne kapacitete bez oslanjanja na inostranstvo, preneo je Press TV.

Upozorio je i da nijedna lokacija u dometu od 2.000 kilometara iranskog oružja ne može da bude bezbedna za američke snage, pozivajući SAD da povuku svoje trupe iz regiona.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZELENSKI: Bio sam klovn, ali Putin ne želi kraj rata Nada se većoj podršci demokrata i pozvao na zimski prekid vatre zbog izbora

ZELENSKI: "Bio sam klovn, ali Putin ne želi kraj rata" Nada se većoj podršci demokrata i pozvao na zimski prekid vatre zbog izbora