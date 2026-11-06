Košarka

Miler Mekintajer nije zaboravio Zvezdu i bivše saigrače (VIDEO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

06. 11. 2026. u 17:50

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SRELI se bivši saigrači u Atini.

Милер Мекинтајер није заборавио Звезду и бивше саиграче (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/X/@kkcrvenazvezda

Crvena zvezda igra ovog petka protiv Olimpijakosa u Evroligi, a ovo je bila prilika da plejmejker grčkih crveno-belih Kodi Miler-Mekintajer vidi doskorašnje saigrače.

Naime, on je bio oduševljen kad je ugledao Ognjena Dobrića i Dejana Davidovca, kao i članove stručnog štaba ekipe iz Beograda.

Takođe, pozdravio se i sa Nikolim Kalinićem sa kojim je u sjajnim odnosima, još dok su nastupati za Zvezdu.

Podsetimo, utakmica Olimpijakos - Crvena zvezda igra se ovog petka od 20:15 u Atini. Izabranici Jorgosa Barcokasa imaju učinak 7-2, dok je ekipa Ibona Navara na 6-3.

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