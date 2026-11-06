VUČIĆ UPOZORAVA: Preti zatvaranje fabrika u Srbiji

LIDER opozicije Aleksandar Vučić izjavio je danas, na radnom sastanku sa predstavnicima gradskih i opštinskih odbora SNS u Vojvodini, da ekonomski program novih vlasti, prema njegovoj oceni, može da dovede do ozbiljnih posledica po privredu Srbije, uključujući zatvaranje fabrika i gubitak radnih mesta.

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Pre toga, Vučić je govorio o objavljivanju brojeva telefona na društvenim mrežama i pritiscima kojima su, kako tvrdi, izloženi članovi SNS i građani koji podržavaju tu stranku.

- Delili su na društvenim mrežama, i dalje to rade, brojeve telefona. Ne samo visokih funkcionera, bilo koga, pozivajući da ih uznemiravaju i vređaju - rekao je Vučić.

On je oštro kritikovao platforme koje su, prema njegovim rečima, korišćene za prijavljivanje političkih neistomišljenika.

- Platforma 'Prijavi svog ćacija' i 'Budimo vlasti' gora je od bilo koje platforme koju je smislio Adolf Hitler. Ništa slično i tako jezivo ni Adolf Hitler nije mogao da smisli - izjavio je Vučić.

On je takvu praksu uporedio sa istorijskim primerima diskriminacije, navodeći da su u Belgiji, prema njegovim rečima, ljudi drugačije boje kože držani u kavezima sve do 1968. godine.

- A danas bi da nam drže predavanja o slobodi i demokratiji - rekao je Vučić.