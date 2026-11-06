Politika

”KAŽU ZA DA SU RULJA OKUPLJENI LJUDI ISPRED REM”: Vučić o tome šta se dešavalo sa medijima od pobede Studentske liste

В.Н.

06. 11. 2026. u 16:51

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LIDER opozicije Aleksandar Vučić govorio je na radnom sastanku sa aktivistima SNS sa teritorije Vojvodine o tome šta se dešavalo sa medijima od špobede Studentske liste.

”КАЖУ ЗА ДА СУ РУЉА ОКУПЉЕНИ ЉУДИ ИСПРЕД РЕМ”: Вучић о томе шта се дешавало са медијима од победе Студентске листе

Foto: Novosti

 - Najnovija prijava protiv Informera. Novinar rekao da je odluka REM o gašnjeu Informera protivzakonita. Oni misle da treba sve da nas pobiju, da ukinu demokratiju, da ukinu drugačije mišljenje. Nigde u svetu takvi zlikovci nisu postojali. Oni vladaju od 25. uveče. Kada su tukli ljude po ulicama, kad su iz parka krenuli da naređuju. Ko mora da bude uhapšen, koja je banka uništena, ko mora da podnese ostavku. Sto dana im je počelo 25. oktobra. Vraćate avion, jer mislite da ima nešto u torbi. Kakav je to bezobrazluk, šikaniranje svih građana. Krenuli su i uzgasiće jedinu televiziju koja je bila spremna da im se suprostavi. Ugasi, zatvori, zakolji, i misle da to može doveka - rekao je Vučić.

Vučić je potom govorio o incidentima u kojima su se, prema njegovim tvrdnjama, našle pojedine medijske kuće.

 - Napadali su i televiziju Pink. Napadali i polomili prostorije Večernjih novosti. Upali u televiziju Lav plus u Čačku - rekao je Vučić.

On je kritikovao i način na koji su pojedini predstavnici vlasti govorili o građanima okupljenim na skupu podrške televiziji Informer.

 - Kažu za ljude koji se skupe na jednom mitingu podrške nekoj televiziji, koja je trenutno najgledanija u Srbiji, oni za njih kažu da su rulja. Ti ljudi nikoga nisu tukli, nikoga nisu napali - izjavio je Vučić.

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