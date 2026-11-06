PREVIRANJA U BELOJ KUĆI ZBOG MELANIJE? Požalila se Trampu, on napravio veliki zaokret

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp se, navodno, distancirao od imigracione politike koju zastupa njegov zamenik šefa kabineta, Stiven Miler.

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On je svojim saradnicima rekao da je Milerova imigraciona agenda otišla "predaleko", nakon što se njegova supruga Melanija, prema navodima, požalila da su njeni prijatelji deportovani.

3.000 hapšenja dnevno!

Od početka Trampovog drugog mandata, Miler je zadužen za velike savezne operacije sprovođenja zakona i glavni je zagovornik masovnih deportacija. Nedavno je uveo agresivne dnevne kvote za hapšenja, što je rezultiralo pritvaranjem oko 3.000 stranih državljana dnevno.

Planovi su takođe uključivali hapšenje i deportaciju svih imigranata bez regulisanog statusa u zemlji. Ovo je indirektno pogodilo i neke od bliskih prijatelja Melanije Tramp. Izvor upoznat sa situacijom rekao je za "The Wall Street Journal" da je Tramp, nakon pritužbe svoje supruge, prokomentarisao pred saradnicima da je Milerov program otišao "predaleko".

Nezadovoljstvo masovnim deportacijama raste i među republikancima, čak i u izrazito konzervativnim državama. U Teksasu, Oklahomi i Kanzasu postoji zabrinutost da bi ove racije mogle dovesti do gubitka značajnog dela radne snage u poljoprivredi.

Prema podacima Centra za studije migracija, 86 odsto poljoprivrednih radnika u SAD su osobe rođene u inostranstvu, a njih 45 odsto nema regulisan pravni status. Kako prenosi "Irish Star", postoji strah da bi cene govedine, a i hrane uopšte, mogle dodatno da porastu.

Milera čeka smena?

Kritike su se intenzivirale nakon ubistva Aleksa Pretija, medicinskog tehničara na odeljenju intenzivne nege, u Mineapolisu. Grupa republikanaca u Kongresu potom je zatražila temeljnu saveznu istragu o upotrebi sile, kao i o kredibilitetu Ministarstva za unutrašnju bezbednost i Službe za imigraciju i carinu (ICE).

Ovaj zahtev podržali su senatori Bil Kasidi, Suzan Kolins i Liza Murkovski, članovi Predstavničkog doma Endru Garabarino i Majkl Makol, kao i guverneri Kevin Stit i Fil Skot.

Republikanski senator Tom Tilis otvoreno poziva na Milerovu smenu. Na pitanje u emisiji "State of the Union" na kanalu CNN da li bi Miler trebalo da ode, odgovorio je: "O, apsolutno." Prema rečima Tilisa, Miler vrši preteran uticaj na rad vlade, do te mere da kvalifikovani ministri u kabinetu ponekad nisu u mogućnosti da učine onoliko koliko bi želeli.

- On predstavlja veliki problem u ovoj administraciji. Tako je od samog početka - rekao je on.

Tilis je takođe izrazio neslaganje sa Milerovim predlogom da bi SAD trebalo da "krenu na Grenland". Dodao je da je Miler u više navrata doveo predsednika u neprijatne situacije svojim previše impulsivnim delovanjem, time što mu je "jezik brži od pameti".

(Večernji list)

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