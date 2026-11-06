NAJNOVIJI PODACI O REJTINGU U RUSIJI: Koliko građana podržava Vladimira Putina i rusku Vladu?

VEĆINA građana Rusije, njih 77,5 odsto, ima poverenja u ruskog predsednika Vladimira Putina, dok njegov rad na mestu šefa države odobrava 71,6 odsto ispitanika, pokazali su rezultati istraživanja Sveruskog centra za proučavanje javnog mnjenja (VCIOM), koji su danas objavljeni.

Foto: Sergei Bobylev/Russia-Africa Summit, Economic and Humanitarian forum host photo agency via AP

Nepoverenje u Putina izrazilo je 17,4 odsto ispitanih, dok 17 odsto ne odobrava njegov rad na mestu predsednika Rusije, prenose RIA Novosti.

Rad ruske vlade odobrava 45,4 odsto ispitanika, dok 20,4 odsto ima suprotno mišljenje.

Poverenje u ruskog premijera Mihaila Mišustina ima 55,6 odsto građana, dok je 20,4 odsto reklo da mu ne veruje.

Na pitanje za koju bi stranku glasali da se parlamentarni izbori održe naredne nedelje, 31,9 odsto ispitanika navelo je Jedinstvenu Rusiju, 14,5 odsto Komunističku partiju Ruske Federacije (KPRF), 10,9 odsto Liberalno-demokratsku partiju Rusije (LDPR), 10,1 odsto stranku Novi ljudi, a 5,3 odsto Pravednu Rusiju.

Istraživanje VCIOM-a sprovedeno je od 26. oktobra do 1. novembra među 1.600 građana Rusije starijih od 18 godina, kombinovanom metodom, pri čemu je polovina ispitanika anketirana telefonom, a druga polovina metodom uzorka po unapred utvrđenoj ruti.

Maksimalna greška uzorka iznosi 2,5 odsto.

(Tanjug)

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