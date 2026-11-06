BOGOLJUB KARIĆ NIJE U BOLNICI
POVODOM netačnih navoda o hitnom prijemu Bogoljuba Karića u bolnicu oglasio se i Pokret snaga Srbije.
Saopštenje prenosimo u celosti:
Postoje granice koje se ne smeju prelaziti. Postoje stvari koje moraju ostati iznad politike, različitih mišljenja i svih naših podela. A jedna od njih je ljudsko zdravlje.
Objaviti vest da je Bogoljub Karić hitno primljen u bolnicu, a da to nije istina, nije samo pitanje novinarske odgovornosti. To je pitanje ljudskosti, savesti i poštovanja prema čoveku i njegovoj porodici.
Posebno zabrinjava što se ovakvi naslovi pojavljuju u trenutku kada je javnost posebno osetljiva na svaku informaciju. Da li je u pitanju slučajnost, senzacionalizam ili pokušaj manipulacije javnošću? To je pitanje na koje javnost zaslužuje odgovor.
Iza svakog imena stoji čovek. Iza svakog čoveka stoje porodica, deca, unuci, prijatelji i ljudi koji ga vole. Zamislite kako se osećaju kada pročitaju da je neko njihov najbliži hitno završio u bolnici.
Bogoljub Karić nije u bolnici!
Politička borba treba da bude borba ideja, programa i rezultata, a ne širenje straha, uznemiravanje porodice i igranje ljudskim emocijama.
Možete se sa Bogoljubom Karićem slagati ili ne slagati. Možete podržavati njegove ideje ili im se protiviti. Ali niko ne zaslužuje da njegovo zdravlje postane sredstvo senzacionalizma i političkih spekulacija.
Istina mora biti važnija od naslova. Ljudskost mora biti važnija od politike. A dostojanstvo čoveka mora ostati svetinja.
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