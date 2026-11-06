POVODOM netačnih navoda o hitnom prijemu Bogoljuba Karića u bolnicu oglasio se i Pokret snaga Srbije.

Foto: Zoran Jovanovic

Saopštenje prenosimo u celosti:

Postoje granice koje se ne smeju prelaziti. Postoje stvari koje moraju ostati iznad politike, različitih mišljenja i svih naših podela. A jedna od njih je ljudsko zdravlje.

Objaviti vest da je Bogoljub Karić hitno primljen u bolnicu, a da to nije istina, nije samo pitanje novinarske odgovornosti. To je pitanje ljudskosti, savesti i poštovanja prema čoveku i njegovoj porodici.

Posebno zabrinjava što se ovakvi naslovi pojavljuju u trenutku kada je javnost posebno osetljiva na svaku informaciju. Da li je u pitanju slučajnost, senzacionalizam ili pokušaj manipulacije javnošću? To je pitanje na koje javnost zaslužuje odgovor.

Iza svakog imena stoji čovek. Iza svakog čoveka stoje porodica, deca, unuci, prijatelji i ljudi koji ga vole. Zamislite kako se osećaju kada pročitaju da je neko njihov najbliži hitno završio u bolnici.

Bogoljub Karić nije u bolnici!

Politička borba treba da bude borba ideja, programa i rezultata, a ne širenje straha, uznemiravanje porodice i igranje ljudskim emocijama.

Možete se sa Bogoljubom Karićem slagati ili ne slagati. Možete podržavati njegove ideje ili im se protiviti. Ali niko ne zaslužuje da njegovo zdravlje postane sredstvo senzacionalizma i političkih spekulacija.

Istina mora biti važnija od naslova. Ljudskost mora biti važnija od politike. A dostojanstvo čoveka mora ostati svetinja.