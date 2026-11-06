Svet

ZAOŠTRAVA SE SITUACIJA NA SEVERU EVROPE: Švedska i NATO pokreću veliku pomorsku vežbu

D.D.

06. 11. 2026. u 10:24

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ŠVEDSKA će, zajedno sa stalnom pomorskom grupom NATO-a i drugim zemljama Alijanse, sprovesti vežbe protivpodmorničke borbe u Baltičkom moru, saopštile su švedske oružane snage, prenosi agencija RIA Novosti.

ЗАОШТРАВА СЕ СИТУАЦИЈА НА СЕВЕРУ ЕВРОПЕ: Шведска и НАТО покрећу велику поморску вежбу

Foto:DefImage / Alamy / Profimedia

- Švedska će biti domaćin vežbe, tokom koje oružane snage zemlje, zajedno sa savezničkim snagama, vežbaju otkrivanje, praćenje i suzbijanje podmornica u izazovnim pomorskim uslovima Baltičkog mora - navodi se u saopštenju.

Vežba nazvana "Dinamik Merlin", počeće 9. novembra.

Obuku će sprovoditi švedska mornarica u saradnji sa Prvom stalnom pomorskom grupom NATO-a, a ukupno će učestvovati osam zemalja Alijanse.

Prema švedskim oružanim snagama, korvete, helikopteri, podmornica i brod za logističku podršku biće raspoređeni tokom vežbe.

Broj uključenih snaga NATO-a, kao ni vreme trajanja vežbe, nisu precizirani.

(RT Balkan)

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