ZAOŠTRAVA SE SITUACIJA NA SEVERU EVROPE: Švedska i NATO pokreću veliku pomorsku vežbu
ŠVEDSKA će, zajedno sa stalnom pomorskom grupom NATO-a i drugim zemljama Alijanse, sprovesti vežbe protivpodmorničke borbe u Baltičkom moru, saopštile su švedske oružane snage, prenosi agencija RIA Novosti.
- Švedska će biti domaćin vežbe, tokom koje oružane snage zemlje, zajedno sa savezničkim snagama, vežbaju otkrivanje, praćenje i suzbijanje podmornica u izazovnim pomorskim uslovima Baltičkog mora - navodi se u saopštenju.
Vežba nazvana "Dinamik Merlin", počeće 9. novembra.
Obuku će sprovoditi švedska mornarica u saradnji sa Prvom stalnom pomorskom grupom NATO-a, a ukupno će učestvovati osam zemalja Alijanse.
Prema švedskim oružanim snagama, korvete, helikopteri, podmornica i brod za logističku podršku biće raspoređeni tokom vežbe.
Broj uključenih snaga NATO-a, kao ni vreme trajanja vežbe, nisu precizirani.
(RT Balkan)
Preporučujemo
NATO ZVER RAZNETA U PARAMPARČAD: Razoran udar u Slavjansko-kramatorskom pravcu (VIDEO)
05. 11. 2026. u 10:42
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)