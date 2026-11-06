"Saša, ti si Rus, Nemci te ne vole zbog Ukrajine"! Legenda ga optužila pred celom planetom, ali odgovor Zvereva je hit

Iako je Aleksandar Saša Zverev ove sezone pokorio planetu i kući odneo čak dve grend slem titule, njegov slavni zemljak Boris Beker ne prestaje sa otrovnim strelicama!

FOTO: Tanjug/AP/Matthias Schrader

Prvom teniseru sveta je konačno prekipelo da trpi konstantne javne šamare, pa je rešio da brutalno uzvrati udarac.

Podsetimo, Beker je nedavno podigao nezapamćenu prašinu izjavom za prestižni "Špigl", gde je javno pokušao da ocrni Zvereva i objasni zašto ga Nemci navodno ne podnose:



- Sašini roditelji dolaze iz Rusije, on se uopšte ne izjašnjava javno o ratu u Ukrajini, a to se Nemcima nimalo ne dopada! Na nemačkom su mu izjave suve i kratke, uopšte nije ljubazan prema novinarima, dok je na engleskom daleko simpatičniji - bezobrazno je ispalio Beker.

Nakon ovih teških optužbi, prvi reket sveta više nije želeo da ćuti. Njegov odgovor je bio toliko surov, da se od njega trese ceo teniski svet:



- Boris kao i obično priča čiste gluposti! Stvarno ne znam šta se dešava sa tim čovekom, ali očigledno ima neodoljivu potrebu da komentariše apsolutno sve i da traži i najmanji razlog da me potceni", zagrmeo je Zverev i dodao:



- Zašto on misli da ja moram da dajem političke izjave?! Ja imam svoj jasan stav o svemu, ali me niko o tome nije ni pitao. Osim toga, nisam osoba koja će o takvim stvarima da raspravlja i pametuje po Instagramu"!



Za sam kraj, aktuelni broj jedan je potpuno ponizio Bekerovu teoriju o tome da ga publike ne voli, podsetivši ga kako stvari zaista stoje na terenu:



- U finalu Rolan Garosa čak 70 odsto ljudi je urlalo za mene! Na Vimbldonu protiv Sinera podrška je bila pola-pola. Jedino je na Ju-Es openu publika bila protiv mene, ali to je normalno jer sam igrao protiv Amerikanca Šeltona", zaključio je Zverev i stavio tačku na ovu dramu.



Rat je očigledno tek počeo, a ko će iz njega izaći kao pobednik – ostaje da vidimo!























































