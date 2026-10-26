NEVIĐEN POLITIČKI OBRT! Tramp, Putin i Si mogli bi da stanu iza Orbana za šefa UN

IME bivšeg mađarskog premijera pominjalo se u administraciji Donalda Trampa tokom razgovora o nasledniku aktuelnog generalnog sekretara UN.

Foto Tanjug/AP Photo/Denes Erdos

Vašington je, navodno, poručio Moskvi i Pekingu da traži „nekoga poput Orbana“, a obe strane su se saglasile.

Orbanu je predlog bio prihvatljiv, ali ne želi da objavi kandidaturu dok ne bude siguran u pobedu, navode mediji.

Izvori iz američkog Stejt departmenta procenjuju da bi Orban mogao da dobije podršku 10 od ukupno 15 članica Saveta bezbednosti UN. Velika Britanija i Francuska, prema pisanju „Volstrit džornala”, uglavnom su oprezne kada je reč o upotrebi prava veta.

Kandidati bez saglasnosti stalnih članica

Posle šestog preliminarnog kruga glasanja za izbor generalnog sekretara UN, nijedan kandidat nije uspeo da izbegne mogućnost veta neke od pet stalnih članica Saveta bezbednosti: Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske i Kine.

Među kandidatima koji se pominju kao favoriti nalazi se i Rebeka Grinspan, bivša potpredsednica Kostarike i rukovodilac Konferencije UN za trgovinu i razvoj.

Međutim, njenu kandidaturu ne podržavaju dve stalne članice Saveta bezbednosti koje imaju pravo veta, što dodatno otežava postizanje saglasnosti o izboru novog generalnog sekretara.

(Sputnjik/Politika onlajn)

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