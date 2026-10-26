"VANDALI PLAĆAJU": Makron udario na demonstrante, a sindikat uperio prst u njega

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron suočava se sa optužbama sindikata da pokušava da ograniči jedno od osnovnih prava građana – pravo na protest.

Foto: Tanjug/AP Photo/Teresa Suarez, Pool/Thibault Camus

Osim toga, vlada ubrzano priprema zakon prema kojem bi demonstranti mogli da budu primorani da plate štetu nastalu tokom nereda i vandalizma čak i ako je nisu lično prouzrokovali.

Makron, kome mandat ističe narednog proleća, već više od mesec dana suočava se sa protestima tokom kojih su srednjoškolci blokirali škole, zahtevajući rešenje problema sa nedostatkom nastavnika, obnovu dotrajalih školskih zgrada i izmene sistema za prijavu na univerzitete.

Sindikatima su se u kontinuiranim uličnim demonstracijama pridružili i pripadnici pokreta "Žutih prsluka", koji se protive politici vlade. Protesti su deo šire društvene krize izazvane problemima u obrazovanju, rastom troškova života i stanjem javnih službi.

Vlasti su pojačale mere bezbednosti i uvele ograničenja za održavanje demonstracija nakon što je Francuska ranije ovog meseca doživela jedan od najnasilnijih dana poslednjih godina. Tada su uglavnom mirni protesti bili praćeni pljačkama, požarima i vandalizmom na državnim objektima.

Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Demonstrantima preti kazna do 10.000 evra

Francuski Senat će ove nedelje raspravljati o predlogu zakona vlade, nazvanom "Vandali plaćaju", kojim bi učesnici protesta mogli da budu obavezani da plate i do 10.000 evra za pričinjenu štetu, čak i kada je nisu direktno izazvali.

Prema predloženom zakonu, odgovornost bi mogla da bude proširena i na osobe koje nastavljaju da protestuju u blizini počinilaca ili učestvuju u istom skupu. Predlog predviđa i širu upotrebu dronova za nadzor demonstracija.

Premijer Sebastijan Lekorni izjavio je da je zakon "apsolutno neophodan", posebno nakon pljački i paljenja tokom nedavnih protesta širom Francuske.

Le Pen obećava da će "vratiti red u Francusku"

Predlog zakona dolazi u trenutku kada se francuska vlada bori da obuzda krizu, dok Marin Le Pen, liderka krajnje desničarskog i antimigracionog Nacionalnog okupljanja (RN), nastoji da ojača svoju poziciju uoči predsedničkih izbora narednog proleća.

Le Pen je u nedelju, na skupu u Orleanu, pokrenula predsedničku kampanju obećanjem da će "vratiti red u Francusku".

Njena stranka podržava strože mere protiv nasilja i vandalizma, a tvrdi i da je upravo RN prvobitno predložio zakon prema kojem bi počinioci morali da nadoknade pričinjenu štetu.

Ograničenja protesta i pojačane policijske mere

Na protestima tokom vikenda demonstranti su izražavali nezadovoljstvo Makronovom politikom, posebno zbog zabrane skupova koje je vlada označila kao "nelegitimne", kao i zbog mera kojima su demonstranti udaljavani iz gradskih centara.

Iako Makron nije proglasio vanredno stanje, vlada i lokalne vlasti uvele su niz ograničenja, uključujući zabrane okupljanja ispred škola i demonstracija u centrima gradova. U pojedinim mestima uveden je policijski čas, dok je policijsko zadržavanje osumnjičenih produženo.

(The Guardian)

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