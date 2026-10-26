MINISTRI ODBRANE "E5" U PARIZU: Ukrajini stiže dugoročna pomoć, ovo niko nije očekivao

MINISTRI odbrane: Francuske, Nemačke, Italije, Poljske i Velike Britanije, sastaće se danas u Parizu kako bi razgovarali o Ukrajini, evropskoj odbrani i sukobu na Bliskom istoku, prenose mediji.

Foto: Kateryna Sheviakova / Alamy / Profimedia

Razgovori će biti usmereni na nastavak evropske vojne pomoći Ukrajini, saopštilo je Ministarstvo odbrane Francuske.

Predstavnici NATO-a i Evropske unije pridružiće se delu sastanka grupe "E5" – koju čini pet velikih evropskih sila, dok se očekuje da će ukrajinski ministar odbrane učestvovati putem video-poziva.

U kontekstu trenutne vojne situacije u Ukrajini, ministri će razgovarati o dugoročnoj podršci toj zemlji, koja se i dalje brani od ruske invazije.

Na prethodnom sastanku u Berlinu u junu, pet zemalja se obavezalo da će nastaviti da pružaju podršku Ukrajini, želeći time da pošalju jasnu poruku Moskvi da Evropa ostaje čvrsto uz Kijev.

Ministri će takođe razgovarati o načinima za jačanje evropske uloge u okviru NATO-a.

Na junskom sastanku, zemlje grupe "E5" dogovorile su se da ojačaju evropski stub Alijanse, uz povećanje izdataka za odbranu, što bi trebalo da postavi temelje za uravnoteženije transatlantsko partnerstvo.

(Index.HR)

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