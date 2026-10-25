Tenis

Blam veka: Spiker loše pročitao ime Beloruskinje! Evo kako su je nazvali! (VIDEO)

С.С.

25. 10. 2026. u 16:54

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Druga teniserka sveta bila gost UFC333 večeri.

Блам века: Спикер лоше прочитао име Белорускиње! Ево како су је назвали! (ВИДЕО)

Valentina S. Frugiuele / Getty images / Profimedia

Finalistkinja US Opena, Arina Sabalenka, pojavila se kao jedna od mnogih specijalnih zvanica na UFC 333 događaju u Abu Dabiju.

Međutim, njen dolazak očigledno, nije mnogo zainteresovao domaćine, jer da jeste, ne bi se izblamirali dok su je najavljivali.

Naime, oni su na zvaničnoj grafici napravili ogromnu grešku. I ne samo tu, nego je i komentator rekao za Beloruskinju da se zove "Arina Sabalenko".

Snimak je ekspresno postao viralan na društvenim mrežama, dok pojedini taj gaf vide kao nešto smešno i zabavno, ima i onih koji smatraju da je to nepoštovanje velike šampionke.

Podsetimo, Arina Sabalenka je u finalu poslednjeg Grend slema u Njujorku izgubila od Elene Ribakine iz Kazahstana i prepustila joj lidersku poziciju na VTA listi.

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