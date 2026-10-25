Blam veka: Spiker loše pročitao ime Beloruskinje! Evo kako su je nazvali! (VIDEO)
Druga teniserka sveta bila gost UFC333 večeri.
Finalistkinja US Opena, Arina Sabalenka, pojavila se kao jedna od mnogih specijalnih zvanica na UFC 333 događaju u Abu Dabiju.
Međutim, njen dolazak očigledno, nije mnogo zainteresovao domaćine, jer da jeste, ne bi se izblamirali dok su je najavljivali.
Naime, oni su na zvaničnoj grafici napravili ogromnu grešku. I ne samo tu, nego je i komentator rekao za Beloruskinju da se zove "Arina Sabalenko".
Snimak je ekspresno postao viralan na društvenim mrežama, dok pojedini taj gaf vide kao nešto smešno i zabavno, ima i onih koji smatraju da je to nepoštovanje velike šampionke.
Podsetimo, Arina Sabalenka je u finalu poslednjeg Grend slema u Njujorku izgubila od Elene Ribakine iz Kazahstana i prepustila joj lidersku poziciju na VTA listi.
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