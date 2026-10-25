"Novosti" saznaju: Aleksandar Stanojević prvi kandidati za trenera Partizana

SAŠA Ilić je napustio Partizan, a crno-beli bi uskoro mogli da dobiju novog trenera.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kako saznaju "Novosti", prvi kandidat da segde na klupu crno-belih je Aleksandar Stanojević koji je u tri navrata bio strateg kluba iz Humske.

Ipak, još ništa nije gotovo, dve strane su u pregovorima, pa ostaje da se vidi da li će doći do dogovora.

Ovaj 52-godišnji stručnjak je nedavno dobio otkaz na klupi Karagumruka i deluje da povratak u Beograd nije nerealan.

Stanojević je trner Partizana bio od 2010. do 2012. godine, zatim od 2020. do 2022. godine i treći mandat mu je bio 2024. godine.

Kao šef stručnog štaba crno-belih, osvojio je dve titule prvaka Srbije i jedan Kup Srbije. Takođe, predvodio je ekipu u Ligi šampiona 2010.

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