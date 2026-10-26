NBS OBJAVILA NAJNOVIJU KURSNU LISTU: Koliko danas vredi evro, a koliko dolar?
ZVANIČNI srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4980 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).
Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,2 odsto.
Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas iznosi 104,7593.
Kurs dinara prema dolaru je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 1,4 odsto, na godišnjem nivou slabiji je za 3,6 odsto dok je od početka godine slabiji za 4,6 odsto.
(Tanjug)
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