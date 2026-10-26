Evo kako izgleda tabela Superlige Srbije posle 13. kola

Zavesa na 13. rundu Superlige Srbije je spuštena, a pogled na tabelu donosi prizore koji će poprilično zabrinuti sve u Humskoj.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Dok se u vrhu tabele situacija polako kristališe u korist aktuelnog šampiona, u donjem domu i oko njega vladaju pravi potresi.

Partizan proživljava izuzetno teške dane. Posle novog domaćeg šamara i poraza od Čukaričkog (0:2), crno-beli su se strmoglavili na desetu poziciju sa svega 11 bodova iz 12 odigranih mečeva, deleći mesto sa gradskim rivalom OFK Beogradom. Priliku da koliko-toliko poprave utisak i pobegnu „romantičarima“ izabranici iz Humske imaće već u sredu, kada u zaostalom susretu gostuju Radničkom u Nišu. Naravno, sve ovo dešava se u jeku turbulencija i odlaska Saše Ilića sa klupe.

Za to vreme, Crvena zvezda je odradila rutinski posao na gostovanju Karaburmi. Minimalna pobeda nad OFK Beogradom dobila je na težini zahvaljujući kiksu Vojvodine, koja je iz Lučana ponela samo bod protiv Mladosti. Sada crveno-beli suvereno vladaju vrhom sa 37 bodova, a novosadsku „staru damu“ ostavili su na osam koraka zaostatka.

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Uzbudljivo je bilo i na ostalim terenima širom zemlje. Novi Pazar je konačno prodisao – Nenad Lalatović je upisao svoj prvenac na klupi ovog tima, i to autoritativnim trijumfom u Nišu protiv domaćeg Radničkog i svog nekadašnjeg saradnika Nikole Drinčića (2:0), čime je prekinut četvoromečni post bez pobede.

Što se tiče preostalih okršaja, Pančevo je slavilo u dinamičnom duelu Železničara i IMT-a, kragujevački Radnički je s minimalnih 1:0 nadvisio Radnik, dok je Zemun zabeležio svoju prvu, radostima ispunjenu pobedu u elitnom rangu savladavši ekipu Mačve.