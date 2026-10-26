BENAM PRESEKAO, ODREŠIĆE KESU ZA NATO: Za vojne potrebe planira izdvajanja od čak 3,5 odsto BDP-a Britanije
PREMIJER Velike Britanije Endi Bernam izjavio je danas da će ministar finansija Džon Hili u sredu predstaviti plan za ispunjavanje britanskih obaveza prema NATO-u, uključujući povećanje izdvajanja za osnovne odbrambene potrebe na 3,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) do 2035. godine.
Kako prenosi Rojters, Hili će u sredu predstaviti svoj prvi budžet na funkciji ministra finansija, u okviru kojeg se očekuje i objavljivanje širih planova vlade u oblasti javne potrošnje i fiskalne politike.
Hili je prethodno, od 2024. do 2026. godine, obavljao funkciju ministra odbrane Velike Britanije.
- Hili će predstaviti put ka ispunjavanju naših obaveza prema NATO-u, a mi ćemo te obaveze svakako ispuniti. Iznećemo plan koji smatramo ispravnim načinom da se to postigne - rekao je Bernam u intervjuu za emisiju „Dobro jutro, Britanijo” televizije ITV.
Britanski premijer istakao je da su među prioritetima vlade obezbeđivanje sredstava za investicije u odbranu i utvrđivanje načina za dostizanje ciljeva NATO-a u pogledu vojne potrošnje.
Bernam je naglasio da nacionalna bezbednost mora ostati jedan od prioriteta britanske vlade, posebno u, kako je naveo, „svetu punom izazova”.
(Politika onlajn)
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