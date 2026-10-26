Svet

BENAM PRESEKAO, ODREŠIĆE KESU ZA NATO: Za vojne potrebe planira izdvajanja od čak 3,5 odsto BDP-a Britanije

P. Đurđević

26. 10. 2026. u 10:21

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PREMIJER Velike Britanije Endi Bernam izjavio je danas da će ministar finansija Džon Hili u sredu predstaviti plan za ispunjavanje britanskih obaveza prema NATO-u, uključujući povećanje izdvajanja za osnovne odbrambene potrebe na 3,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) do 2035. godine.

БЕНАМ ПРЕСЕКАО, ОДРЕШИЋЕ КЕСУ ЗА НАТО: За војне потребе планира издвајања од чак 3,5 одсто БДП-а Британије

foto: Christopher Furlong, PA Images / Alamy / Profimedia

Kako prenosi Rojters, Hili će u sredu predstaviti svoj prvi budžet na funkciji ministra finansija, u okviru kojeg se očekuje i objavljivanje širih planova vlade u oblasti javne potrošnje i fiskalne politike.

Hili je prethodno, od 2024. do 2026. godine, obavljao funkciju ministra odbrane Velike Britanije.

Foto: Profimedija/Shutterstock Editorial/NurPhoto/Kristian Tuxen Ladegaard Berg

- Hili će predstaviti put ka ispunjavanju naših obaveza prema NATO-u, a mi ćemo te obaveze svakako ispuniti. Iznećemo plan koji smatramo ispravnim načinom da se to postigne - rekao je Bernam u intervjuu za emisiju „Dobro jutro, Britanijo” televizije ITV.

Britanski premijer istakao je da su među prioritetima vlade obezbeđivanje sredstava za investicije u odbranu i utvrđivanje načina za dostizanje ciljeva NATO-a u pogledu vojne potrošnje.

Bernam je naglasio da nacionalna bezbednost mora ostati jedan od prioriteta britanske vlade, posebno u, kako je naveo, „svetu punom izazova”.

(Politika onlajn)

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