BENAM PRESEKAO, ODREŠIĆE KESU ZA NATO: Za vojne potrebe planira izdvajanja od čak 3,5 odsto BDP-a Britanije

PREMIJER Velike Britanije Endi Bernam izjavio je danas da će ministar finansija Džon Hili u sredu predstaviti plan za ispunjavanje britanskih obaveza prema NATO-u, uključujući povećanje izdvajanja za osnovne odbrambene potrebe na 3,5 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) do 2035. godine.

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Kako prenosi Rojters, Hili će u sredu predstaviti svoj prvi budžet na funkciji ministra finansija, u okviru kojeg se očekuje i objavljivanje širih planova vlade u oblasti javne potrošnje i fiskalne politike.

Hili je prethodno, od 2024. do 2026. godine, obavljao funkciju ministra odbrane Velike Britanije.

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- Hili će predstaviti put ka ispunjavanju naših obaveza prema NATO-u, a mi ćemo te obaveze svakako ispuniti. Iznećemo plan koji smatramo ispravnim načinom da se to postigne - rekao je Bernam u intervjuu za emisiju „Dobro jutro, Britanijo” televizije ITV.

Britanski premijer istakao je da su među prioritetima vlade obezbeđivanje sredstava za investicije u odbranu i utvrđivanje načina za dostizanje ciljeva NATO-a u pogledu vojne potrošnje.

Bernam je naglasio da nacionalna bezbednost mora ostati jedan od prioriteta britanske vlade, posebno u, kako je naveo, „svetu punom izazova”.

(Politika onlajn)

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