Svet

STOTINE HILJADA LJUDI ČEKAJU EVAKUACIJU: "Arnab" sve bliže, panika raste (VIDEO)

Танјуг

26. 10. 2026. u 08:52

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DVE indijske države na istočnoj obali, Andra Pradeš i Odiš, pripremile su se za evakuaciju stotina hiljada ljudi uoči dolaska ciklona "Arnab", za koji se očekuje da će u sredu stići do kopna.

СТОТИНЕ ХИЉАДА ЉУДИ ЧЕКАЈУ ЕВАКУАЦИЈУ: Арнаб све ближе, паника расте (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks awan

Visoki zvaničnik službe za upravljanje katastrofama Andra Pradeša izjavio je za Rojters da je državna vlada identifikovala 570.000 ljudi koji su ugroženi i da će evakuacija početi večeras.

Vlada Odiše najavila je da će škole i fakulteti u pet okruga biti zatvoreni u utorak i sredu, kao i da se priprema za premeštanje stanovnika nižih područja u skloništa.

Ciklon "Arnab" se formirao iznad Bengalskog zaliva, a zatim prerastao u ciklonsku oluju, dok se očekuje da će do srede ujutru stići do obale države Andra Pradeš, uz udare vetra do 140 kilometara na sat, saopštila je indijska meteorološka služba.

U saopštenju je najavljeno da se očekuje da će ova vremenska nepogoda doneti obilne padavine u severnim i centralnim priobalnim okruzima Andra Pradeša, kao i u južnim delovima susedne države Odiša.

Vlasti Andra Pradeša pozvale su plovila na moru da se vrate na obalu i naredile da se, u slučaju prekida u snabdevanju električnom energijom, ona što pre ponovo uspostavi. Bengalski zaliv jedno je od glavnih područja na svetu u kojima se formiraju tropski cikloni.

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