STOTINE HILJADA LJUDI ČEKAJU EVAKUACIJU: "Arnab" sve bliže, panika raste (VIDEO)

DVE indijske države na istočnoj obali, Andra Pradeš i Odiš, pripremile su se za evakuaciju stotina hiljada ljudi uoči dolaska ciklona "Arnab", za koji se očekuje da će u sredu stići do kopna.

Foto: Printskrin Iks awan

Visoki zvaničnik službe za upravljanje katastrofama Andra Pradeša izjavio je za Rojters da je državna vlada identifikovala 570.000 ljudi koji su ugroženi i da će evakuacija početi večeras.

Vlada Odiše najavila je da će škole i fakulteti u pet okruga biti zatvoreni u utorak i sredu, kao i da se priprema za premeštanje stanovnika nižih područja u skloništa.

Ciklon "Arnab" se formirao iznad Bengalskog zaliva, a zatim prerastao u ciklonsku oluju, dok se očekuje da će do srede ujutru stići do obale države Andra Pradeš, uz udare vetra do 140 kilometara na sat, saopštila je indijska meteorološka služba.

Guys, kalian udah tau ini belum? Di Teluk Benggala lagi nunjukin tanda-tanda terbentuknya badai tropis yang lumayan serius. Sistem ini sekarang berkembang di tengah laut dan diprediksi bakal bergerak ke arah pantai timur India, terutama wilayah Andhra Pradesh. Kalau kekuatannya resmi mencapai level cyclonic storm, badai ini bakal dikasih nama Cyclone Arnab. Ini deket banget sama wilayah Indonesia btw Yang bikin makin diperhatiin, beberapa simulasi cuaca nunjukin banyak kemungkinan jalurnya sama-sama mengarah ke pesisir Andhra Pradesh. Kondisi laut yang hangat bisa menyediakan energi buat badai makin kuat, bahkan ada model yang sempat nunjukin skenario penguatan yang sangat signifikan. Tapi jangan langsung nganggep Arnab bakal jadi badai setara Category 3+, karena prediksi kekuatan badai beberapa hari ke depan masih bisa berubah drastis. Vertical wind shear misalnya, bisa mengacak struktur badai dan menghambat penguatannya. Meski kekuatan akhirnya belum pasti, ancamannya tetap serius. Kalau sistem ini terus menguat sambil ngedeket ke daratan, wilayah pesisir India bisa ngadepin hujan ekstrem, angin kencang, gelombang tinggi, banjir, sampai potensi storm surge. Sekarang tinggal kita lihat apakah Arnab benar-benar bakal berkembang jadi siklon kuat, atau justru dilemahkan kondisi atmosfer sebelum mencapai daratan. — awan (@bopo_jodhipati) October 25, 2026

U saopštenju je najavljeno da se očekuje da će ova vremenska nepogoda doneti obilne padavine u severnim i centralnim priobalnim okruzima Andra Pradeša, kao i u južnim delovima susedne države Odiša.

Vlasti Andra Pradeša pozvale su plovila na moru da se vrate na obalu i naredile da se, u slučaju prekida u snabdevanju električnom energijom, ona što pre ponovo uspostavi. Bengalski zaliv jedno je od glavnih područja na svetu u kojima se formiraju tropski cikloni.

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