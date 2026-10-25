Politika

VUČIĆ PORUČIO: Do marta ili aprila, imaćete uvedene sankcije u Ruskoj Federaciji

В. Н.

25. 10. 2026. u 21:49

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, poručio je da će blokaderi uvesti sankcije Rusiji.

ВУЧИЋ ПОРУЧИО: До марта или априла, имаћете уведене санкције у Руској Федерацији

Foto: printskrin RTS

Ono što brine, odmah da vam kažem: da vas nisam lagao ni u kampanji, neće proći, neće proći. Do marta ili aprila, imaćete uvedene sankcije u Ruskoj Federaciji. Uradiće sve ono što nisu hteli da vam kažu, sve ono što su lagali, jer ponavljam, oni su samo izvođači radova i ništa više od toga. Čestitam Nataši Kandić, njena politika je pobedila. Nataša Kandić je uz ogromnu spoljnu podršku uspela da pobedi.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

CRVENI ALARM U LONDONU: Britanija strahuje od ruskog napada - Putin ima nekoliko opasnih aduta? Ranjivi smo, a naši zabijaju glavu u pesak
Svet

0 0

CRVENI ALARM U LONDONU: Britanija strahuje od ruskog napada - Putin ima nekoliko opasnih aduta? "Ranjivi smo, a naši zabijaju glavu u pesak"

RUSIJA bi navodno mogla da iskoristi dronove lansirane s trgovačkih brodova, sabotaže podmorskih kablova i sajber-napade kako bi oslabila britansku odbranu, upozoravaju bezbednosni stručnjaci. Dok se u Londonu ponovo otvara pitanje vojne spremnosti zemlje, bivši komandant britanske vojske Ričard Danat tvrdi da vlada ne preduzima dovoljno kako bi odgovorila na sve izraženiju pretnju iz Moskve. Prema pisanju lista Dejli mejl, zabrinutost raste zbog mogućnosti da ruske operacije, iako isprva ograničene, izazovu širi sukob s NATO-om.

25. 10. 2026. u 11:09

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac