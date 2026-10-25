VUČIĆ PORUČIO: Do marta ili aprila, imaćete uvedene sankcije u Ruskoj Federaciji

PRVI na listi i nosilac liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“, Aleksandar Vučić, poručio je da će blokaderi uvesti sankcije Rusiji.

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Ono što brine, odmah da vam kažem: da vas nisam lagao ni u kampanji, neće proći, neće proći. Do marta ili aprila, imaćete uvedene sankcije u Ruskoj Federaciji. Uradiće sve ono što nisu hteli da vam kažu, sve ono što su lagali, jer ponavljam, oni su samo izvođači radova i ništa više od toga. Čestitam Nataši Kandić, njena politika je pobedila. Nataša Kandić je uz ogromnu spoljnu podršku uspela da pobedi.